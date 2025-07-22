شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تخطط لبناء قاعدة على القمر بحلول عام 2045 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد عن طموحات كوريا الجنوبية الفضائية التى تتزايد باستمرار، وذكرت صحيفة كوريا تايمز أن البلاد تريد بناء قاعدة على القمر بحلول عام 2025، نقلا عن خريطة طريق استكشاف طويلة الأجل وضعتها إدارة الفضاء والطيران الكورية (KASA) في نفس اليوم خلال جلسة استماع فى مؤسسة الأبحاث الوطنية الكورية فى دايجون.

وكتبت صحيفة كوريا تايمز، إن خريطة الطريق تحدد خمس مهام أساسية، بما فى ذلك استكشاف مدار الأرض المنخفض والجاذبية الدقيقة، واستكشاف القمر، ومهام العلوم الشمسية والفضائية.

وتهدف وكالة الفضاء اليابانية (KASA)، التي تأسست العام الماضي، إلى تطوير تكنولوجيا الهبوط والتجول على سطح القمر محلية الصنع، فضلاً عن القدرة على استخراج واستغلال موارد القمر مثل الجليد المائي.

بعض هذه الأعمال جارية بالفعل، على سبيل المثال نشر المعهد الكوري لعلوم الأرض والموارد المعدنية مؤخرًا نماذج أولية لمركبات قمرية في منجم فحم مهجور، لاختبار تقنيات يمكن استخدامها في التعدين الفضائي مستقبلًا.

وكوريا الجنوبية لديها بالفعل بعض الخبرة في استكشاف القمر وما حوله، وفي أغسطس 2022 أطلقت أول مسبار قمرى لها المسبار القمرى الكورى باثفايندر أو دانورى على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، ووصل دانوري إلى مداره القمري بعد أربعة أشهر، ولا يزال يعمل بقوة، ويدرس القمر بأجهزته.

وكانت كوريا الجنوبية تسعى بالفعل إلى الهبوط على سطح القمر، إذ صرّح المسؤولون بأنهم يريدون وضع مركبة هبوط آلية على سطح القمر بحلول عام 2032، لكن خارطة الطريق التي كُشف عنها مؤخرًا تُصعّب الأمور، إذ تُخطط البلاد لتطوير مركبة هبوط قمرية جديدة يُفترض أنها أكثر كفاءة، وبحلول عام 2040 بهدف بناء قاعدة اقتصادية قمرية بحلول عام 2045، وفقًا لصحيفة كوريا تايمز.

وأضاف التقرير، ليست كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة التي تطمح إلى إنشاء قاعدة قمرية، إذ تخطط الولايات المتحدة أيضًا لبناء محطة قمرية واحدة أو أكثر خلال العقد المقبل تقريبًا، من خلال برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا.

وتعمل الصين على تحقيق هذا الهدف أيضًا، بالشراكة مع روسيا ودول أخرى، وقد أعلنت الهند عن رغبتها في بناء قاعدة قمرية بحلول عام 2047.

وبالمناسبة، القمر ليس الوجهة البعيدة الوحيدة لوكالة كاسا، إذ تريد الوكالة أيضًا تنفيذ أول هبوط لكوريا الجنوبية على سطح المريخ بحلول عام 2045.