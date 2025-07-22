شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انطلاق ميزة الإعلانات في تطبيق واتساب.. ستكون ضمن قسم الحالة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ تطبيق واتساب، المملوك لشركة "ميتا"، في تنفيذ واحدة من أبرز خطواته التسويقية منذ انطلاقه، وذلك من خلال إدخال الإعلانات ضمن قسم "الحالة" والقنوات المروجة، هذه الخطوة التي لطالما كانت متوقعة، تأتي ضمن تحديث تجريبي جديد على نظام أندرويد، وتحاكي إلى حد كبير ما تفعله ميتا في منصاتها الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.

بحسب تقرير نشره موقع "WaBetaInfo"، فقد بدأت بعض الحسابات على النسخة التجريبية "الإصدار 2.25.21.11" بملاحظة ظهور إعلانات أثناء تصفحهم لتحديثات الحالة الخاصة بجهات الاتصال، وتظهر هذه الإعلانات بشكل واضح مع تسمية "ممولة"، كما يتم إدراجها بسلاسة ضمن شريط الحالات، تمامًا كما اعتاد المستخدمون على مشاهدة الإعلانات بين القصص في تطبيق إنستجرام.

لا تقتصر الإعلانات على الحالات فقط، بل تشمل أيضًا القنوات المروّجة واشتراكات القنوات، في محاولة من واتساب لإيجاد مصادر دخل جديدة دون التأثير المباشر على تجربة المستخدم داخل المحادثات الشخصية، وقد أكدت الشركة أنها لن تعرض الإعلانات ضمن الدردشات، ولن تشارك أرقام هواتف المستخدمين أو محادثاتهم مع المعلنين، وهو ما تحاول التمسك به حتى الآن رغم مخاوف البعض.

ورغم تلك التطمينات، يشير بعض المستخدمين والمحللين إلى أن تقديم هذه الإعلانات، حتى وإن اقتصر حاليًا على الحالة والقنوات، قد يمهّد الطريق لمزيد من التوسع مستقبلاً، خاصة أن واتساب أصبح يعتمد بشكل متزايد على معلومات مثل اللغة والمنطقة الجغرافية لعرض محتوى مخصص.