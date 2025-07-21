شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تسلا السابق يكشف سر النمو السريع: من 2 إلى 20 مليار دولار خلال 30 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف “جون ماكنيل”، الرئيس السابق لشركة تسلا والرئيس التنفيذي الحالي لشركة DVx Ventures، عن الوصفة السرية التي ساعدت الشركة على تحقيق نمو هائل خلال فترة زمنية قصيرة، ففي حديثه أمام جمهور مؤتمر TechCrunch All Stage 2025 في بوسطن، قال ماكنيل: “قمنا بتوسيع نطاق تسلا خلال 30 شهراً فقط، من إيرادات بلغت 2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، تزامناً مع إطلاق موديل 3، أول سيارة كهربائية منخفضة التكلفة من تسلا.”

ماكنيل، الذي أسس ست شركات في السابق وشغل لاحقاً منصب مدير العمليات في “ليفت” قبل تأسيس شركته الاستثمارية الحالية، أوضح أنه طوّر على مدار سنوات “دليلاً عملياً” لتحديد متى تكون الشركة جاهزة فعلاً للتوسع.

وبحسب ماكنيل، فإن المقياسين الأساسيين لتقييم الجاهزية هما: “توافق المنتج مع السوق” و”نضوج استراتيجية الوصول إلى السوق”، لكنه لا يكتفي بالحدس؛ بل يعتمد على أرقام دقيقة ومقاييس موضوعية.

فيما يتعلق بتوافق المنتج مع السوق، يشترط ماكنيل أن يُقر 40% من العملاء بأنهم “لا يستطيعون الاستغناء عن المنتج”، ويقول: “نستمر في تطوير المنتج وتحسينه حتى نصل إلى هذا الرقم، عندها فقط نعلن أننا حققنا التوافق المنشود، لكن الأمر لا يتعلق بالشعور، بل هو مقياس فعلي”.

وأضاف: “أجرينا دراسة على الشركات التي حققت نمواً استثنائياً، ووجدنا أن تلك التي وصلت إلى مستوى 40% من هذا القبول هي من انفجرت بنموها لاحقاً.”

أما بالنسبة لاستراتيجية الوصول إلى السوق، فيركز ماكنيل على معيار معروف في عالم الاستثمار وهو نسبة القيمة الدائمة للعميل (LTV) إلى تكلفة الاستحواذ على العميل (CAC) ، ويعتبر أن الشركة تكون جاهزة للتوسع عندما تحقق هذه النسبة 4 إلى 1.

وقال ماكنيل: “عندما تبدأ الشركة بجني أربعة أضعاف ما أنفقته لاكتساب العميل، نبدأ حينها بضخ الأموال بكثافة، أما قبل ذلك، فنمول على دفعات صغيرة لا تتجاوز 100 ألف دولار لكل مرحلة اختبار.”

تصريحات ماكنيل تلقي الضوء على المبادئ التي ساعدت تسلا، وشركات ناشئة أخرى، على تحقيق نمو هائل في زمن قياسي، وهي تشكل دليلاً عملياً لأي رائد أعمال يسعى لتحويل شركته إلى لاعب رئيسي في السوق.



