شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتخلى آبل عن هيكل التيتانيوم فى iPhone 17 Pro Max؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لإجراء سلسلة من التغييرات على هواتفها الرائدة من سلسلة آيفون 17، ويبدو أن أحد أبرز هذه التغييرات قد يكون التخلي عن هيكل التيتانيوم في طرازي iPhone 17 Pro و17 Pro Max.

وفقًا للتسريبات الأخيرة، قد تقتصر خامة التيتانيوم على طراز جديد تحت اسم "iPhone 17 Air"، بينما ستكتفي نسخ الـ Pro بهيكل من الألومنيوم هذا العام.

استخدام التيتانيوم في سلسلة iPhone 15 Pro كان خطوة كبيرة من آبل عززت من صلابة وجودة التصنيع، لذلك فإن التخلي عنه في الإصدارات الأحدث قد يشير إلى توجه استراتيجي جديد في تصميم الهواتف الرائدة، ومع ذلك يرى البعض أن التغيير قد يكون له علاقة بالتسعير وإعادة ترتيب الفئات داخل تشكيلة آيفون 17.

من المحتمل أن يكون iPhone 17 Air هو النجم الجديد للعام، خاصة إذا حمل مواصفات فائقة وسعرًا أعلى، ما قد يدفع الشركة للتخلي عن طراز "iPhone 17 Plus" واستبداله بالنسخة Air وهي استراتيجية شبيهة بما فعلته الشركات الصينية

تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Air سيكون أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، بسمك لا يتجاوز 5.5 ملم، أي أنحف حتى من Galaxy S25 Edge، لتحقيق هذا التصميم، يتوقع أن يستخدم الهاتف بطارية أصغر حجماً ولكن ذات كثافة طاقة أعلى بفضل اعتماد تكنولوجيا السيليكون-الكربون الجديدة.

وفقًا للتوقعات، قد يبدأ سعر iPhone 17 Air من نحو 1,440 دولار أمريكي، في حين يُتوقع أن تبدأ أسعار iPhone 17 Pro من حوالي 1,620 دولار.

يبقى أن ننتظر التأكيد الرسمي من آبل، لكن من الواضح أن الشركة تستعد لإعادة تشكيل خطوط إنتاجها بمفاجآت على مستوى التصميم والتسعير.