شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يبدأ عرض الإعلانات في الحالة والترويج للقنوات العامة لمستخدميه الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة لتعزيز الإيرادات، بدأت شركة ميتا رسميًا في طرح إعلانات الحالة (Status Ads) والقنوات المروّجة (Promoted Channels) على تطبيق واتساب، لكن بشكل محدود لمجموعة مختارة من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد.

ووفقًا لموقع WABetaInfo، فقد ظهرت هذه الميزات في التحديث رقم 2.25.21.11 من واتساب بيتا، مما يشير إلى اقتراب الإطلاق الأوسع للميزات الإعلانية التي طال انتظارها، والتي تستهدف تمكين الشركات وصناع المحتوى من توسيع نطاق وصولهم على التطبيق الأكثر استخدامًا عالميًا في مجال التراسل.

ما هي إعلانات الحالة؟

تشبه هذه الإعلانات ما يراه المستخدمون في “قصص انستجرام”، إذ ستظهر الإعلانات التي تنشرها الحسابات التجارية ضمن قسم “الحالة” في واتساب، مندرجة بين تحديثات الحالة الخاصة بالأصدقاء والعائلة، ولكن سيتم تمييزها بوضوح على أنها “محتوى برعاية” (Sponsored)، لتجنب أي لبس لدى المستخدمين.

والأهم من ذلك، أن واتساب يمنح المستخدمين التحكم الكامل في تجربة الإعلانات، مع إمكانية حظر المعلنين حتى لا تظهر إعلاناتهم مجددًا، مما يضفي طابعًا من الشفافية والخصوصية.

ترويج القنوات العامة

الميزة الأخرى التي بدأت بالظهور هي القنوات المروّجة، والتي تهدف إلى مساعدة القنوات العامة على كسب مزيد من الظهور ضمن دليل القنوات في واتساب، القنوات التي تدفع للترويج ستظهر في أعلى نتائج البحث والاكتشاف، ولكن أيضًا مع تمييزها بوسم “برعاية”.

هذا التحديث يُعتبر فرصة ذهبية للعلامات التجارية والمؤثرين والمنظمات، خصوصًا أولئك الذين يبحثون عن النمو السريع وبناء قاعدة متابعين نشطة دون الاعتماد فقط على النمو العضوي.

الخصوصية أولًا

رغم المخاوف المتعلقة بإدخال الإعلانات إلى منصات التراسل الخاصة، تؤكد واتساب أن الخصوصية ستبقى أولوية قصوى، حيث لن تظهر الإعلانات داخل المحادثات الخاصة، وستظل محصورة فقط في المساحات العامة مثل الحالة والقنوات.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في النسخة التجريبية 2.25.19.15، بدأت واتساب اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتنزيل تقارير مفصلة عن الإعلانات التي ظهرت لهم. وتشمل هذه التقارير معلومات عن المعلنين، وتواريخ عرض الإعلانات، وهو ما يعزز الشفافية بدرجة غير مألوفة في بيئات الإعلانات الرقمية.

ميتا تُدخل واتساب إلى اقتصاد المؤثرين

من خلال هذه التحديثات، تبدأ ميتا في إدخال واتساب فعليًا إلى اقتصاد المؤثرين والإعلانات الرقمية، الذي تهيمن عليه حاليًا منصات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب. ورغم أن بعض المستخدمين قد يشعرون بالإزعاج من التغييرات، فإنها توفر دفعة قوية للشركات الصغيرة وصناع المحتوى الباحثين عن جمهور أوسع وأدوات ترويج فعالة.

الطرح ما يزال محدودًا حاليًا، لكن من المتوقع أن يتم تعميم الميزات تدريجيًا في الأشهر المقبلة، في خطوة قد تُعيد تشكيل طبيعة استخدام واتساب في مجالات التسويق والتواصل الجماهيري.



