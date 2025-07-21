تكنولوجيا: لعبة Portal 2 التعاونية تفعل الميكروفون دائمًا وتكشف مشاكل التوافق العكسي مع جهاز نينتندو سويتش 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر التوافقية العكسية في جهاز Switch 2 ميزة مهمة بسبب قلة الألعاب المتوفرة للجهاز الجديد. رغم أن معظم ألعاب الجيل السابق تعمل بشكل جيد، إلا أن بعضها يظهر سلوكًا غير متوقع.

ومؤخرًا، اكتشف مستخدمو Reddit أن نسخة لعبة Portal 2 على Switch تتعرف على ميكروفون الجهاز الداخلي، ولكن للأسف لا توفر اللعبة خيارًا لتعطيل إدخال الصوت هذا.

لم يكن الجهاز الأصلي مزودًا بميكروفون مدمج، مما اضطر اللاعبين لاستخدام سماعات الرأس أو تطبيق Nintendo Switch Online للدردشة أثناء اللعب الجماعي.

ومع ظهور ميزة GameChat في Switch 2، أضافت نينتندو دعم الميكروفون ضمن مواصفات الجهاز الجديدة.

صدرت لعبة Portal 2 عام 2011 على منصات متعددة، لكنها وصلت إلى Switch في 2022 فقط.

في الأجهزة الأخرى، تبدأ اللعبة بتسجيل الصوت عند توصيل ميكروفون خارجي، وتتوقف عن الاستماع بمجرد فصله. لكن نسخة Switch 2 تعتبر الميكروفون الداخلي دائمًا مفعلاً، ما قد يسبب مواقف محرجة للاعبين.

وعلى منتدى Switch 2 في Reddit، عرض أحد المستخدمين هذه المشكلة المتعلقة بالتوافق العكسي. ولا يوجد في إعدادات اللعبة أي خيار للتحكم في الميكروفون، كما أن إعدادات النظام الخاصة بالميكروفون تؤثر فقط على ميزة GameChat.

لم تذكر نينتندو أي مشاكل بخصوص Portal 2 في قائمة التوافق مع ألعاب Switch 2. ومن المتوقع أن تصدر شركة Valve تحديثًا لإصلاح مشكلة الميكروفون الدائم التشغيل.

رغم أن بعض ألعاب Switch 2 قد تسبب انزعاجًا بسبب الميكروفون الذي يعمل باستمرار، إلا أن ذلك يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

واجهت نينتندو انتقادات أيضًا بعد إعلانها أن ميزة GameChat تقوم بتخزين مؤقت لتسجيلات الصوت والفيديو على الجهاز، وهي ميزة تهدف إلى حماية اللاعبين الصغار، لكن ليس جميع المستخدمين يرحبون بالمراقبة المستمرة.

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