تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026 بتصميم مشابه لـ Galaxy Z Fold 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلّط العدد الأخير من نشرة Power On الصادرة عن بلومبرج في 20 يوليو 2025 الضوء على خطط أبل للآيباد برو هذا العام، لكنه ركز بشكل أكبر على أكثر مشاريع الشركة طموحًا لعام 2026: أول آيفون قابل للطي.

تستعد أبل لإطلاق هاتفها القابل للطي في خريف 2026، بعد سلسلة من التأجيلات. وعلى عكس منتجات أبل السابقة التي شكّلت معيارًا صناعيًا مثل أول آيفون أو آيباد أو AirPods، يتوقع أن يعتمد أول iPhone Fold بدرجة كبيرة على النجاحات التقنية التي حققتها سامسونج منذ إطلاقها أول Galaxy Fold في 2019.

بحسب تحليل مارك جورمان، سيحمل هاتف أبل القابل للطي تصميمًا شبيهًا بسلسلة Galaxy Z Fold، وبشكل خاص Z Fold 7، لا سيما أن العديد من مكوناته مثل شاشة AMOLED المرنة تأتي من سامسونج نفسها.

ورغم أن أبل قد لا تضع معيارًا جديدًا في هذا المجال، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مبيعات قوية، خصوصًا من مستخدمي آيفون الذين لم يقتنعوا سابقًا بالانتقال إلى أندرويد.

ومن المحتمل أن يكون السعر فوق 2000 دولار، ما يمنح أبل هامش ربح كبير، خاصة في أسواق مثل الصين التي تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب على الأجهزة القابلة للطي.

من جهتها، قد تستفيد سامسونج أيضًا من دخول أبل إلى هذا السوق، سواء عبر بيع المكونات أو من خلال جذب عملاء جدد نحو أجهزتها القادمة مثل Galaxy Z Fold 8.

ورغم التشابه في الشكل، تُشير التقارير إلى أن آيفون القابل للطي سيقدم تحسينات بارزة، مثل غياب تقريبا لتجعد الشاشة، ومفصل محسّن بشكل كبير. كما ستُكيّف أبل نظام iOS 27 بشكل خاص مع التصميم الجديد، ما قد يمنحها تفوقًا في بعض الجوانب على منافسيها.

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