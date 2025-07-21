تكنولوجيا: شاومي تطلق سماعات جديدة مقاومة للماء مخصصة للسباحين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرًا سماعات غير تقليدية تحمل اسم Xiaomi Bone Conduction Earphones 2، والتي تختلف كليًا عن السماعات التقليدية من حيث آلية نقل الصوت.

لا تعتمد هذه السماعات على مكبرات الصوت التي تهتز لتحريك الهواء ونقل الصوت عبره، بل تستخدم تقنية توصيل العظام، حيث تنتقل الموجات الصوتية عبر عظام الجمجمة مباشرة إلى الأذن الداخلية، ما يتيح استخدامها في ظروف لا تناسب السماعات العادية.

اعتمدت شاومي في هذه السماعات على تصميم مقاوم للماء بفضل غياب الاعتماد على اهتزاز الهواء، مما يجعلها مثالية للسباحة والرياضات المائية الأخرى.

ويُعد وضع السباحة أبرز ميزة في هذه السماعات، حيث تم تصميمه لتعزيز جودة الصوت أثناء وجود المستخدم تحت الماء، مع الحفاظ على وضوح الصوت قدر الإمكان.

زودت شاومي السماعات بسعة تخزين داخلية، نظرًا لصعوبة الاتصال بالهاتف أثناء السباحة، كما دعمتها ببطارية سعتها 165 مللي أمبير، تكفي لتشغيل يصل إلى 12 ساعة.

تتوفر سماعات Xiaomi Bone Conduction Earphones 2 حاليًا في الصين بلونين: الأبيض والأسود، بسعر افتتاحي يبلغ حوالي 97 دولارًا.

ولا تزال المعلومات المتعلقة بإطلاقها عالميًا غير متوفرة حتى الآن.

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