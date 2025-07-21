شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفعل الرقابة الأبوية على الأجهزة فى دقائق؟.. دليلك لحماية الأبناء بالعالم الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر يتزايد فيه اعتماد الأطفال على الأجهزة الذكية والإنترنت، بات من الضروري أن يتسلح الآباء بالوسائل التي تضمن لأبنائهم تجربة رقمية آمنة ومتوازنة، ورغم التحديات التقنية، إلا أن تفعيل الرقابة الأبوية على أجهزة الأطفال أصبح أكثر سهولة من أي وقت مضى، ويمكن إنجازه خلال دقائق معدودة.

سواء كان طفلك يستخدم هاتفًا ذكيًا بنظام أندرويد أو iOS، أو حتى جهاز كمبيوتر أو منصة ألعاب، توفر معظم الأنظمة أدوات قوية تُمكن الآباء من تحديد أوقات الاستخدام، حظر التطبيقات والمواقع غير المناسبة، ومراقبة النشاطات الرقمية بشكل آمن وفعّال.

الرقابة الأبوية: حماية لا تقييد

تهدف أدوات الرقابة الأبوية إلى إرشاد الأطفال لا تقييدهم، فهي تُساعد الأهل على تهيئة بيئة رقمية مناسبة لأعمارهم، مع الحفاظ على خصوصيتهم ونموهم المعرفي.

وفي هذا التقرير، نرصد أبسط الطرق لتفعيل الرقابة الأبوية عبر أشهر الأنظمة والتطبيقات، مع نصائح لضمان فاعليتها.

أولًا: تفعيل الرقابة الأبوية على أجهزة Android

عبر خدمة Google Family Link، يمكن للوالدين:

• إنشاء حساب Google لطفلهم والتحكم في محتواه.

• تحديد وقت استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي.

• إدارة التطبيقات المحمّلة وحظر غير المناسبة.

• تتبع موقع الطفل في الوقت الفعلي.

الخطوات:

1. حمّل تطبيق Family Link على هاتفك.

2. أنشئ حسابًا للطفل أو اربطه بحسابه الحالي.

3. اتبع التعليمات لإقران الجهاز والتحكم بالإعدادات.

ثانيًا: تفعيل الرقابة الأبوية على أجهزة iPhone وiPad

عبر ميزة Screen Time من Apple، يمكنك:

• تقييد مدة استخدام التطبيقات.

• حظر المحتوى غير المناسب (مواقع، أفلام، تطبيقات).

• التحكم في عمليات الشراء من App Store.

• مراقبة النشاط الأسبوعي.

الخطوات:

1. افتح “الإعدادات” > “مدة استخدام الجهاز”.

2. اختر “هذا الجهاز لطفلي”.

3. فعّل إعدادات التقييد حسب الفئة العمرية والمحتوى.

ثالثًا: على أجهزة الكمبيوتر (Windows/macOS)

في ويندوز:

استخدم حساب “الطفل” ضمن Microsoft Family Safety.

حظر المواقع والتطبيقات الضارة.

جدولة أوقات الاستخدام.

في ماك:

عبر “Screen Time” في تفضيلات النظام.

تحديد وقت الاستخدام والمواقع المسموحة.

منع الوصول إلى التطبيقات غير المرغوبة.

رابعًا: الرقابة الأبوية على منصات الألعاب

PlayStation / Xbox / Nintendo Switch جميعها توفر أدوات مدمجة للرقابة الأبوية تشمل:

تحديد أوقات اللعب.

منع الألعاب حسب التصنيف العمري.

منع الشراء داخل الألعاب أو من المتجر.

خامسًا: نصائح لتفعيل الرقابة الأبوية بذكاء

تحدث مع طفلك بوضوح حول أسباب الرقابة.

راجع الإعدادات دوريًا وعدّلها حسب نمو الطفل.

استخدم كلمات مرور لحماية الإعدادات من التعديل.

راقب لا تتجسس: كن شريكًا في تجربة الطفل الرقمية.

أخيرًا.. الرقابة تبدأ بالحوار

قد تكون أدوات الرقابة الأبوية فعّالة، لكنها ليست بديلاً عن التواصل الصريح بين الأهل والأبناء، فالثقة المتبادلة والتربية الرقمية الواعية هي ما تصنع الفرق الحقيقي.

ابدأ من اليوم بخطوات بسيطة، وامنح طفلك بيئة رقمية آمنة تساعده على الاستكشاف والتعلّم دون الوقوع في المخاطر، فالعالم الرقمي لا ينتظر لكنه يمكن أن يكون أكثر أمانًا باتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.