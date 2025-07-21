شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليل سريع لحذف سجل التصفح من جميع أجهزتك بضغطة زر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تصاعد القلق بشأن الخصوصية الرقمية، بات من المهم لكل مستخدم معرفة كيفية حذف سجل التصفح المخزن عبر الأجهزة المختلفة، سواء كنت تستخدم هاتفك الذكي، جهاز الحاسوب، أو حتى جهازاً لوحياً، فإن بيانات التصفح التي يتم تخزينها قد تحتوي على معلومات حساسة مثل كلمات المرور، المواقع التي زرتها، أو عمليات بحث شخصية، ولحسن الحظ، أصبحت المتصفحات الحديثة تتيح لك حذف هذا السجل من جميع الأجهزة المتصلة بحسابك بخطوة واحدة فقط.

فيما يلي دليل مبسط لحذف سجل التصفح نهائيًا من جميع أجهزتك:

1. Google Chrome: الحذف من جميع الأجهزة المرتبطة بحسابك

إذا كنت تستخدم متصفح “كروم” بحساب Google، فكل ما تحتاجه هو الدخول إلى حسابك من أي جهاز واتباع الخطوات التالية:

• افتح المتصفح وانتقل إلى myactivity.google

• اختر “حذف النشاط حسب”، ثم حدد “جميع الأوقات”

• اختر نوع البيانات التي ترغب في حذفها (بما فيها سجل التصفح)

• اضغط على “حذف” وستُحذف السجلات من جميع الأجهزة المرتبطة بنفس الحساب

2. Mozilla Firefox: مزامنة الحذف عبر الأجهزة

إذا كنت تستخدم حساب Firefox Sync:

• افتح المتصفح على أي جهاز

• اذهب إلى “الإعدادات” > “الخصوصية والأمان”

• في قسم “السجل”، اضغط على “مسح السجل الحديث”

• حدد “الكل” واختر أنواع البيانات التي تود حذفها

• عند مزامنة الحساب، سيتم حذف السجل من باقي الأجهزة تلقائيًا

3. Safari على أجهزة Apple

باستخدام iCloud، يمكنك حذف السجل من جميع أجهزة Apple المرتبطة بحسابك:

• افتح “Safari”

• من قائمة “التاريخ”، اختر “مسح السجل”

• حدد “كل الوقت”

• تأكد من تفعيل iCloud في الإعدادات

• سيتم حذف السجل من جميع أجهزة iPhone وiPad وMac المتصلة بنفس Apple ID

4. Microsoft Edge: التحكم الكامل من حساب Microsoft

• افتح المتصفح وانتقل إلى الإعدادات > الخصوصية والبحث والخدمات

• انزل إلى قسم “محو بيانات التصفح” واختر “اختر ما تريد حذفه”

• حدد “كل الوقت” ثم اضغط على “محو الآن”

• إذا كنت تستخدم حساب Microsoft على عدة أجهزة، فسيتم تطبيق الحذف عليها أيضًا

5. نصيحة إضافية: استخدم التصفح الخفي لتجنب التخزين

لتقليل الحاجة إلى حذف السجلات لاحقًا، يمكنك استخدام ميزة “التصفح الخفي” أو “Private Browsing” التي لا تسجّل نشاطاتك تلقائيًا.

حذف سجل التصفح من جميع أجهزتك لم يعد مهمة معقدة، بخطوات بسيطة ومزامنة ذكية، يمكنك الحفاظ على خصوصيتك وإزالة أي أثر رقمي غير مرغوب فيه، كن سبّاقًا في إدارة بياناتك، فالأمان يبدأ من المعرفة.