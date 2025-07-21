شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقطة شاشة لهواتف آيفون تثير إعجاب مستخدمى “X” بتصميمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حساب “Apple Club” المتخصص في أخبار ومنتجات آبل، عبر منصة “X” (تويتر سابقًا)، صورة مثيرة للاهتمام تعرض شاشة رئيسية مخصصة لهاتف آيفون، وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين بفضل تصميمها الجذاب وغير التقليدي.

تظهر في الصورة يد تحمل هاتف آيفون يعرض واجهة مستخدم بنظام iOS، لكن اللافت في الأمر هو التنسيق الدقيق والاحترافي لأيقونات التطبيقات، التي تم تصميمها بأسلوب ثلاثي الأبعاد وألوان داكنة تمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا.

ومن أبرز التطبيقات الظاهرة على الشاشة:

• Files و Shortcuts و Contacts

• GarageBand و Numbers و Pages

• Apple Store و Fitness و Find My

• بالإضافة إلى تطبيقات مثل Maps و Calculator و Games

• أما في شريط الاختصارات السفلي، فتظهر تطبيقات الهاتف والمتصفح، إلى جانب YouTube الذي يحتوي على إشعارات بعدد كبير (206 إشعارًا)، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في التنبيهات.

وقد كتب حساب Apple Club في التغريدة المرفقة:

“Let’s see your iOS Home Screen setup! ”



في دعوة للمستخدمين لمشاركة لقطات شاشاتهم الخاصة، في خطوة تفاعلية تهدف لإبراز إبداعات مستخدمي آبل في تخصيص واجهات أجهزتهم.

الصورة، التي تم تداولها على نطاق واسع، حصدت أكثر من 2000 تفاعل في أقل من ساعة، مع عشرات الإعجابات وإعادة التغريدات، وسط إشادات من محبي التقنية الذين أثنوا على تنظيم الأيقونات وخلفية الشاشة الأنيقة.