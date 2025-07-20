تكنولوجيا: هاتف RedMagic 11 Ultra يستعد للإطلاق كأقوى طراز في سلسلة هواتف الألعاب القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعرف RedMagic بتقديمها بعضًا من أقوى هواتف اندرويد في السوق، بفضل اعتمادها على تقنيات تبريد نشطة وأداء موجه للألعاب دون تنازلات. ويبدو أن هذا النهج سيستمر مع سلسلة RedMagic 11 القادمة، بل وربما يرتقي لمستوى أعلى مع طراز جديد كليًا يحمل اسم “Ultra”.

بحسب ما كشفه المسرّب Paras Guglani، تعمل العلامة الفرعية Nubia المتخصصة في هواتف الألعاب على إطلاق أول هاتف ذكي يحمل لقب “Ultra” خلال هذا العام. هذا الهاتف، المنتظر أن يصل باسم RedMagic 11 Ultra، سيُمثّل أقوى إصدار في السلسلة، ويأتي على رأس تشكيلة الشركة.

وكما هو معتاد من هواتف RedMagic الرائدة، من المتوقع أن يضم RedMagic 11 Ultra معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Elite 2، إلى جانب مكونات داخلية أخرى تركز على تعزيز الأداء وتجربة اللعب القصوى.

حتى الآن، لم يتّضح ما إذا كان RedMagic 11 Ultra سيكون طرازًا جديدًا بالكامل، أم نسخة محسنة من إصدار سابق. ولكن وفقًا لقاعدة بيانات IMEI، هناك إشارات إلى أسماء متعددة مثل RedMagic 11 Pro وRedMagic 11 Ultra وRedMagic 11S Pro، جميعها تحت رقم الطراز NX809J.

ومع ذلك، من غير المستبعد أن يكون RedMagic 11 Ultra هو الخليفة المباشر لهاتف RedMagic 10 Pro+، ولكن مع تحسينات جديدة وسعر أعلى قليلًا.

المصدر