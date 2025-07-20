شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث تسريب لهاتف iPhone 17 Air كشف عن عمر بطارية ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف تسريب جديد، أن هاتف iPhone 17 Air، الذي يُشاع أنه سيحل محل طراز Plus في سلسلة هواتف أبل، لن يدوم شحنه ليوم كامل تقريبًا، حيث جاء بموقع Tipster Instant Digital، أن iPhone 17 Air سيُزود ببطارية بسعة أقل من 3000 مللي أمبير/ساعة، ولم يكشف التقرير عن السعة الدقيقة، ولكنه لمح إلى أنه مع خاصية Adaptive Power في نظام iOS 26، من المرجح أن يدوم الهاتف حتى نهاية اليوم.

ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، تقول أبل إنه في هذا الوضع، سيُجري iPhone تعديلات طفيفة على الأداء لإطالة عمر البطارية، مثل خفض سطوع الشاشة وإطالة مدة بعض المهام، إلا أن معظم الناس لا يرغبون في استخدام هذا الوضع طوال الوقت، والطريقة الوحيدة للاستمرار حتى نهاية اليوم دون نفاد شحن الهاتف هي توصيله بالشاحن أو استخدام ملحق غطاء البطارية.

كما أنه بسمك 5.5 مم فقط، سيكون iPhone 17 Air أنحف طراز في المجموعة، ولهذا السبب لا يحتوي على مساحة كافية لبطارية أكبر، وأشارت شائعة سابقة إلى أن سعة البطارية ستكون 2800 مللي أمبير في الساعة.

على الرغم من أن الهاتف سيكون رقيقًا، إلا أنه لن يكون صغيرًا، حيث من المتوقع أن تأتي شاشته بحجم 6.6 بوصة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون الشاشة 120 هرتز، وعادةً ما يكون معدل التحديث العالي مستهلكًا للبطارية.

وألمح تقرير سابق إلى أن حوالي 60 إلى 70 بالمائة من مالكي iPhone 17 Air سيتمكنون من العمل طوال اليوم دون توصيل الهاتف بالشاحن.

بدا تقرير آخر أقل إثارة للقلق، حيث زعم أن عمر البطارية سيكون مماثلاً لأجهزة iPhone الحالية، ويُزعم أن آبل أعادت تصميم الشاشة ومكونات السيليكون، وعدلت نظام التشغيل لجعل الجهاز أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ومن المرجح أن يحتوي الهاتف على شريحة واي فاي داخلية ومودم C1 مُصنّع محليًا، مما يُتوقع أن يُحسّن الكفاءة.

أما بالنسبة للميزات الأخرى المُشاعة، فيُقال إن iPhone 17 Air سيكون الطراز الوحيد في المجموعة بإطار من التيتانيوم، وسيحتوي على شريط كاميرا مستطيل الشكل يضم كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وسيعمل الجهاز بشريحة A19 بتقنية 3 نانومتر، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت.

