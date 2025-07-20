تكنولوجيا: أهم الابتكارات في Galaxy Z Fold7 و Flip7 من وجهة نظر سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخرًا عن هاتفَي Galaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7، اللذين يُعتبران أنحف وأخف أجهزة قابلة للطي في فئتيهما حتى الآن. واليوم، شاركت الشركة تفاصيل رحلتها لتحقيق هذه الإنجازات وما الذي جعلها ممكنة.

تؤكد سامسونج أنها تسعى منذ عام 2019، مع إطلاق أول هاتف Galaxy Fold، إلى تقديم شاشات كبيرة ضمن أجهزة مريحة وسهلة الحمل في الجيب. وعلى مدار السنوات، ازداد حجم الشاشات، في حين أصبح الهاتفان أنحف وأخف وزنًا.

ففي هاتف Flip7، زادت كثافة البطارية بحيث أضيفت 300 مللي أمبير مقارنة بالنسخ السابقة، مع تقليل سمكها. ويبلغ سمك الهاتف 6.5 ملم عند فتحه، و13.7 ملم عند إغلاقه، مع وجود لوحة دوائر عالية الكثافة تضمن استغلال المساحات الداخلية بشكل مثالي.

يتميز Galaxy Z Fold7 بأنه يقارب نصف سمك Galaxy Fold الأصلي، مع شاشة أوسع وأكثر سطوعًا ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 لشاشة الغطاء الجديدة. كما يحتوي على مفصلة Armor FlexHinge من الجيل الثالث، التي أصبحت أنحف بنسبة 27% وأخف وزنًا بنسبة 43% مقارنة بمفصلة Fold6.

وقد تم تصميم مكونات دوارة وداعمة أرق لتقليل حجم المفصلة مع الحفاظ على قوتها، بالإضافة إلى استخدام سبائك معدنية جديدة تزيد من قوة التحمل بأكثر من 14% لتحمل طيات متعددة.

تُضاف إلى ذلك وظائف دعم وتدوير منفصلة لتعزيز الاستقرار الهيكلي، في حين يوفر لوح الجناح الذي يفتح بشكل أوسع شاشة أكثر استواءً مع تقليل طية الشاشة.

أما هاتف Flip7، فيتضمن أنحف مفصلة FlexHinge حتى الآن من سامسونج، حيث أصبحت أنحف بنسبة 29% مقارنة بالمفصلة في Flip6.

كما يتميز بشاشة Infinity Cover Display التي تمتد من الحافة إلى الحافة، وتقليل إطارات الشاشة من 3.94 ملم إلى 1.25 ملم، مما يجعله يمتلك أرفع إطارات شاشة بين جميع الأجهزة القابلة للطي.

فيما يخص شاشة Fold7، فقد أصبحت أنحف بنسبة 39%، بينما زاد سمك طبقة الزجاج الرقيق جدًا (Ultra Thin Glass) بنسبة 50% مقارنة بـ Fold6، ما يساهم في تقليل ظهور طية الشاشة وتحسين الأداء بشكل عام.

كما يحتوي Fold7 على أول كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل في هاتف قابل للطي، نتيجة لإعادة تصميم هيكلية كاملة. أما شاشة الغطاء فقد طُوّرت لتشمل زجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 2، بينما تم ترقية الإطار وغطاء المفصلة إلى مادة Advanced Armor Aluminum، التي تزيد متانتها بنسبة 10% مقارنة بالمستخدمة في Fold6.

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