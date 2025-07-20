شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبرمج بولندى يهزم ذكاء OpenAI في أطول تحدٍ برمجي عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لحظة فارقة تعيد إشعال الجدل حول صراع الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي، نجح المبرمج البولندي برزيميسواف ديبياك (المعروف بلقب Psyho) في التفوق على نموذج ذكاء اصطناعي متقدم من تطوير OpenAI، خلال نهائيات جولة AtCoder العالمية 2025 التي أُقيمت في طوكيو.

ورغم قوة الأداء الذي قدمه الذكاء الاصطناعي، كان التفوق بفارق بسيط من نصيب الإنسان، في منافسة استمرت 10 ساعات كاملة تحت ضغوط هائلة من التفكير والتحليل والابتكار.



ذكاء اصطناعى

بطولة نادرة من نوعها

نظّم الحدث منصة AtCoder اليابانية الرائدة في مسابقات البرمجة التنافسية، ويُعتبر من أصعب وأعرق التحديات على مستوى العالم، حيث لا يُسمح بالمشاركة فيه سوى لأفضل 12 مبرمجًا عالميًا بناءً على تصنيفات سنوية دقيقة.

لكن نسخة 2025 حملت عنصرًا جديدًا غير مسبوق: مواجهة مباشرة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، فقد قدّمت OpenAI، الراعية الرسمية للحدث، نموذجًا خاصًا أُطلق عليه اسم OpenAIAHC للتنافس في قسم “الإنسان مقابل الآلة” كعرض استثنائي.

نتائج مثيرة.. والبشر ما زالوا في الصدارة

في نهاية التحدي، حقق ديبياك نتيجة مذهلة بلغت 1,812,272,558,909 نقطة، متفوقًا على النموذج الذكي من OpenAI الذي حصد 1,654,675,725,406 نقطة، أي بفارق نحو 9.5% فقط.

المثير أن نموذج OpenAI استطاع التفوق على جميع المتأهلين العشرة الآخرين من نخبة المبرمجين العالميين، مما يُظهر مدى تطور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

ديبياك: "أنا بالكاد على قيد الحياة"

وبعد الفوز، نشر ديبياك على منصة X (تويتر سابقًا) تعليقًا قال فيه:

“أنا منهك تمامًا… بالكاد على قيد الحياة. لكن البشرية صمدت، حتى الآن!”

وقد شارك ديبياك في عدة جولات سابقة من المنافسة على مدار 3 أيام متواصلة، قبل أن يحقق هذا الإنجاز في اليوم الأخير.

600 دقيقة من التفكير العميق

المسابقة أُقيمت ضمن فئة Heuristic Contest، حيث طُلب من المشاركين – بشرًا وآلات – إيجاد حلول أمثل لمسألة برمجية واحدة من نوع المشكلات المعقدة (NP-Hard)، باستخدام استراتيجيات تقريبية ذكية في غضون 600 دقيقة، أي 10 ساعات متواصلة.

تم تزويد الجميع بنفس مواصفات الأجهزة لضمان العدالة، مع إمكانية استخدام أي لغة برمجة مدعومة على المنصة، وفاصل زمني من خمس دقائق بين كل إرسال.

رسالة رمزية في وجه الأتمتة

بالنسبة للكثيرين، لم تكن المسابقة اختبارًا تقنيًا فقط، بل لحظة رمزية تمثل صمود الذكاء البشري أمام زحف الأتمتة المتسارع. وعلى الرغم من التطور الكبير في قدرات النماذج الذكية، إلا أن الإبداع البشري والقدرة على التفكير تحت الضغط ما زالت تمتلك الكلمة الأخيرة.

رئيس OpenAI سام ألتمان علّق على النتيجة قائلاً عبر منصة X:

“نموذجنا حصل على المركز الثاني في نهائيات AtCoder Heuristics! تهانينا للبطل الذي تفوق علينا هذه المرة!”

علامة استفهام حول مستقبل البرمجة

ديبياك، الذي سبق له العمل في OpenAI، عبّر عن فخره الكبير بالفوز، لكنه لم يُخفِ إرهاقه التام، ورغم أن فوزه يرمز إلى استمرار قدرة الإنسان على المنافسة، إلا أن النتيجة تدفع نحو تساؤلات أعمق حول مستقبل البرمجة كمهنة، خاصة في ظل التقدم السريع للذكاء الاصطناعي في حل أعقد المسائل الرياضية والمنطقية.

فإذا كانت النماذج الذكية قادرة بالفعل على مجاراة نخبة مبرمجي العالم تحت شروط تنافسية عادلة، فإلى متى سيظل الإنسان في القمة؟