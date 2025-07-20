شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الصيني تيانوين 2 يلتقط صورا مذهلة للأرض والقمر من الفضاء العميق والان مع تفاصيل الخبر

التقط المسبار الصيني تيانوين 2، في طريقه لجمع عينات من كويكب قريب من الأرض، صورًا مذهلة للأرض والقمر بعد وقت قصير من إطلاقه، تُظهر هذه الصور، المأخوذة باستخدام مستشعر الملاحة ذي مجال الرؤية الضيق للمركبة الفضائية .



كوكب الارض

و أُطلقت المركبة الفضائية على متن صاروخ لونج مارش 3بي من شيتشانج في 28 مايو، وهي الآن في رحلة تستغرق عدة سنوات إلى الكويكب الصغير كامواليوا، أحد أقمار الأرض شبه المعروفة، حيث ستُجري مسوحات علمية وتجمع عينات.



ومسبار تيانوين 2 يرسل صورًا من الفضاء العميق، ويستعد لعودة عينات من الكويكب وما بعد ذلك، و وفقا لبيان صادر عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية ( CNSA ) في الأول من يوليو، التُقطت صورة الأرض أيضًا في 30 مايو، بينما صُوِّر القمر بعد بضع ساعات من نفس الموقع تقريبًا.

وكانت تيانوين 2 تدور حول الأرض لأكثر من شهر، وقد قطعت بالفعل أكثر من 12 مليون كيلومتر بحلول ذلك الوقت.



وأفادت التقارير أن المسؤولين أكدوا أن المركبة الفضائية الآن في حالة مستقرة،كما نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورة سابقة للمصفوفة الشمسية الدائرية للمسبار، التُقطت أيضًا بواسطة كاميرا هندسية على متنها، تُظهر المركبة الفضائية من زاوية نادرة الظهور أثناء الطيران.

وستصل أول مهمة صينية لجمع عينات من الكويكب، وهي الثانية في سلسلة تيانوين، إلى كامواليوا في يوليو 2026.

وسيقوم المسبار برسم خريطة للكويكب، وجمع العينات، ونقلها إلى الأرض في كبسولة بحلول أواخر عام 2027، مما يساعد الباحثين على معرفة المزيد عن أصول الكواكب وتاريخ النظام الشمسي.