شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Pro يأتي بشاشة مقاومة للخدوش والانعكاسات الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير نشره حساب Apple Hub نقلًا عن مصادر مجهولة عبر موقع MacRumors أن طرازات iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max ستتميز بشاشات من نوع جديد تجمع بين مقاومة الخدوش وتقنية مضادة للانعكاسات الضوئية، ما يعزز تجربة الاستخدام في الإضاءة القوية ويطيل من عمر الشاشة.

وتُعد هذه التقنية الجديدة نقلة نوعية في تصميم شاشات آيفون، حيث من المتوقع أن توفر حماية إضافية ضد الخدوش اليومية، إلى جانب تقليل الانعكاسات الناتجة عن ضوء الشمس أو الإضاءة المباشرة، وهو أمر كان كثير من المستخدمين يطالبون به لسنوات.

لكن بحسب نفس المصدر، فإن هذه الشاشة لن تتوفر في النسخ القياسية من iPhone 17 وiPhone 17 Air، مما يجعل التقنية الجديدة حصرية للفئات الأعلى فقط.

يُذكر أن آبل تسعى في السنوات الأخيرة إلى تعزيز التمايز بين الطرازات “Pro” والطرازات الأساسية، من خلال تقديم ميزات حصرية مثل الشاشات الأفضل، الكاميرات المتقدمة، والمعالجات الأسرع.

وحتى الآن، لم تُصدر الشركة أي إعلان رسمي عن تفاصيل iPhone 17، لكن التسريبات تتزايد مع اقتراب الإعلان المتوقع في سبتمبر 2025.