شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف التطبيقات التي تستهلك بطارية هاتفك وتوقفها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تطور الهواتف الذكية وتعدد التطبيقات، أصبحت عمر البطارية من أبرز التحديات التي يواجهها المستخدمون يوميًا، كثيرون يلاحظون انخفاض شحن الهاتف بشكل سريع، دون معرفة السبب الحقيقي، وغالبًا ما تكون بعض التطبيقات الخفية أو المفتوحة في الخلفية هي الجاني.

في هذا التقرير، نقدم لك طريقة فعّالة لاكتشاف التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفك، مع شرح لكيفية إيقافها سواء كنت من مستخدمي أندرويد أو آيفون، لحماية عمر البطارية وتحسين أداء الجهاز.

أولًا: اكتشاف التطبيقات المستهلكة للبطاريةعلى أجهزة أندرويد:



1. انتقل إلى “الإعدادات” ثم “البطارية” ثم “استخدام البطارية”.

2. سترى قائمة مرتبة بالتطبيقات حسب نسبة استهلاكها للطاقة.

3. اضغط على التطبيق لمعرفة التفاصيل (مثل مدة التشغيل في الخلفية أو أثناء الاستخدام).

على أجهزة iPhone:



1. اذهب إلى “الإعدادات” ثم “البطارية”.

2. سترى رسمًا بيانيًا يوضح نشاط البطارية خلال ٢٤ ساعة أو آخر ١٠ أيام.

3. أسفل الرسم، يظهر كل تطبيق مع نسبة استهلاكه ومدة عمله بالخلفية.

ثانيًا: كيفية إيقاف التطبيقات المستهلكة

على أندرويد:

• يمكنك إيقاف التطبيق يدويًا من خلال:

• “الإعدادات” ثم “التطبيقات” ثم اختر التطبيق ثم “فرض الإيقاف”

• أو تقليل استهلاكه عبر:

• تقييد نشاط الخلفية

• إلغاء الإذن بالتشغيل التلقائي

على آيفون:

• لا يمكن “فرض الإيقاف” يدويًا للتطبيقات كما في أندرويد، لكن يمكنك:

• إغلاق التطبيق من الخلفية بسحب الشاشة للأعلى من أسفل

• تعطيل التحديث التلقائي في الخلفية:

“الإعدادات” ثم “عام” ثم “تحديث التطبيقات في الخلفية” ثم اختر “إيقاف” أو “Wi-Fi فقط”

ثالثًا: أدوات ونصائح إضافية

• استخدم تطبيقات مثل Greenify أو AccuBattery (على أندرويد) لمراقبة الأداء بشكل دقيق.

• قلّل سطوع الشاشة أو فعّل الوضع الليلي.

• فعّل وضع “توفير البطارية” خاصة عند انخفاض الشحن.

معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للبطارية يمنحك تحكمًا كاملاً في أداء هاتفك، ويطيل من عمر البطارية اليومي، ويقلل من الحاجة إلى الشحن المتكرر، خاصة أثناء التنقل أو السفر.