شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك لنقل كل بياناتك من الهاتف القديم إلى الجديد بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل ترقية لهاتف جديد، تظل عملية نقل البيانات من الجهاز القديم خطوة مرهقة للبعض، خصوصًا مع تنوع أنظمة التشغيل وكثرة الملفات والذكريات المحفوظة داخل الهاتف، ولكن بفضل التطورات التقنية، أصبحت عملية النقل الآن أسهل وأسرع من أي وقت مضى، وتتم في دقائق معدودة.

في هذا الدليل، نستعرض الخطوات الكاملة لنقل الصور، وجهات الاتصال، والرسائل، والتطبيقات، وحتى إعدادات النظام من الهاتف القديم إلى الجديد، سواء كنت تستخدم أندرويد أو آيفون.

أولًا: من أندرويد إلى أندرويد 1. استخدام Google Backup

• تأكد من تفعيل النسخ الاحتياطي عبر:

“الإعدادات” ثم “Google” ثم “النسخ الاحتياطي”

• بعد تشغيل الهاتف الجديد، سجّل الدخول بنفس حساب Google، وستُسترجع كل البيانات تلقائيًا.

2. استخدام تطبيق “Samsung Smart Switch”

• ينقل الصور، الرسائل، الإعدادات، التطبيقات، وحتى الشبكات اللاسلكية.

• يدعم النقل سلكيًا أو لاسلكيًا.

ثانيًا: من iPhone إلى iPhone

1. استخدام iCloud Backup

• على الجهاز القديم:

“الإعدادات” ثم اسم المستخدم ثم “iCloud” ثم “نسخ iCloud الاحتياطي”

• على الهاتف الجديد:

عند الإعداد، اختر “استعادة من نسخة iCloud”.

2. استخدام ميزة “البدء السريع” (Quick Start)

• قرّب الهاتفين من بعضهما

• سيظهر تنبيه على الهاتف القديم، اتبعه لبدء النقل مباشرة دون الحاجة لنسخ سحابي.

ثالثًا: من أندرويد إلى آيفون (أو العكس)

1. من أندرويد إلى آيفون:



• حمّل تطبيق Move to iOS من Google Play

• اتبع التعليمات على شاشة iPhone الجديد أثناء الإعداد



2. من آيفون إلى أندرويد:



• استخدم تطبيق Google Drive لنسخ الصور وجهات الاتصال

• أو استخدم “Samsung Smart Switch” إن كنت تنتقل إلى جهاز سامسونغ

ماذا عن تطبيقات مثل واتساب؟

• يدعم الآن نقل سجل المحادثات في واتساب بين آيفون وأندرويد (والعكس) باستخدام رمز QR أو كابل USB-C إلى Lightning.

• اذهب إلى إعدادات واتساب ثم الدردشات ثم نقل الدردشة.

نصائح لتسريع النقل:

• اشحن الهاتفين بالكامل قبل البدء

• استخدم شبكة Wi-Fi قوية

• احذف الملفات غير المهمة لتقليل وقت النقل

سواء كنت تغيّر هاتفك لأول مرة أو تفعلها بشكل دوري، فإن هذه الخطوات تضمن لك انتقالًا سلسًا دون فقدان أي ذكريات أو ملفات مهمة، وكل ذلك بخطوات بسيطة لا تتجاوز عدة دقائق.