تكنولوجيا: ظهور Realme 15 على Google Play Console مع تأكيد مزيد من المواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتفي Realme 15 وRealme 15 Pro في 24 يوليو، وقد بدأت بالفعل حملة ترويجية مكثفة تكشف من خلالها عن أبرز ميزاتهما.

وأكدت الشركة أنها لن تطرح إصدار “Pro+” هذه المرة، حيث سيأخذ Realme 15 Pro مكانه، بينما سيحل Realme 15 محل إصدار 14 Pro السابق.

وسط هذه التعديلات في التسمية، ظهر هاتف Realme 15 على قاعدة بيانات Google Play Console، مما كشف عن بعض مواصفاته الرئيسية، منها دقة الشاشة التي تبلغ 1080×2392 بكسل، ونظام التشغيل Android 15، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، مع احتمال وجود خيارات أخرى من حيث السعة.

وبحسب البيانات، يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7300، فيما تروّج Realme له باسم Dimensity 7300+، وهو اختلاف في التسمية فقط كما هو شائع في النسخ المخصصة من معالجات MediaTek.

وقد أكدت الشركة أن شاشة Realme 15 تدعم معدل تحديث 144 هرتز، بينما يحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 80 واط، ويأتي بسماكة نحيفة تبلغ 7.66 ملم فقط. كما يتمتع الهاتف بشهادة IP69 لمقاومة الغبار والماء.

وسيُطرح الهاتف بثلاثة ألوان مميزة: وردي فاتح، أخضر زيتوني، وفضي لامع.

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