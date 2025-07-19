تكنولوجيا: iQOO تؤكد أغلب مواصفات هاتف Z10R رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة iQOO عن تأكيد معظم مواصفات هاتفها المرتقب Z10R، وذلك قبل الكشف الرسمي عنه في 24 يوليو. كما أوضحت أن الهاتف سيتم تصنيعه في منشأة vivo بمدينة غريتر نويدا بالهند.

سيأتي Z10R بشاشة منحنية من الأطراف الأربعة مع معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة. وسيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7400، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

في ما يخص الكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتثبيت بصري (OIS) ومستشعر Sony IMX882، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكلاهما يدعمان تصوير الفيديو بجودة 4K.

ويحصل الهاتف على طاقة من بطارية ضخمة بسعة 5,700 مللي أمبير، كما سيتوفر بلونين: الأزرق (Aquamarine) والفضي (Moonstone). كذلك يتمتع الهاتف بشهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، ما يجعله قادرًا على تحمل الغمر الكامل وكذلك رشاشات المياه القوية.

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