شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تغلق متجر الأفلام على أجهزة إكس بوكس والكمبيوتر بنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت مايكروسوفت فجأةً متجر الأفلام والبرامج التلفزيونية على أجهزة Xbox وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، اعتبارًا من اليوم لن تتمكن من شراء أفلام أو برامج تلفزيونية جديدة من متجر Microsoft على أجهزة Xbox أو Windows، ولكن سيظل بإمكانك الوصول إلى المحتوى الذي اشتريته سابقًا على أجهزتك.

وتقول مايكروسوفت: "ستظل التنزيلات متاحة على نظام ويندوز وبدقة HD القصوى"، ولكن سيتعين عليك الاستمرار في استخدام تطبيق الأفلام والتلفزيون على ويندوز أو إكس بوكس لتشغيل المحتوى الذي تملكه، بدلاً من الوصول إليه من خدمة أخرى ، إلا إذا كانت أفلامك المشتراة جزءًا من خدمة Movies Anywhere في الولايات المتحدة. كما أن مايكروسوفت لا تقدم استردادًا لأموال المشتريات.

كان مستخدمو Xbox وWindows ينتظرون الإغلاق بقلق منذ أن أغلقت Microsoft خدمة Groove Music في عام 2017 ، وأطلقت Microsoft في الأصل واجهة متجر للأفلام والتلفزيون مع Zune Marketplace في عام 2006، قبل أن يتم استبداله بـ Xbox Video في عام 2012، ثم تحول ذلك إلى تطبيق ومتجر الأفلام والتلفزيون في عام 2015، والآن بعد عقد من الزمان سيختفي.

وتُسند مايكروسوفت الآن مهمة توفير محتوى الأفلام والمسلسلات على أنظمة ويندوز وإكس بوكس إلى أمازون ونتفليكس وآبل تي في، بالإضافة إلى العديد من خدمات بث الفيديو الأخرى ، وستواصل مايكروسوفت تقديم الدعم الفني لأي مشاكل في المحتوى الذي تم شراؤه سابقًا، ويأمل المستخدمون أن تُبقي الشركة خوادمها متصلة بالإنترنت لسنوات عديدة قادمة.