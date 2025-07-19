شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: بطارية iPhone 17 Air قد تكون أقل من 3000 مللي أمبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة مصدرها حساب Instant Digital أن هاتف iPhone 17 Air المنتظر من آبل قد يأتي بسعة بطارية تقل عن 3000 مللي أمبير، ما يجعله مشابهاً في الأداء من حيث السعة لبعض إصدارات آيفون القديمة مثل iPhone 12 وiPhone 13.

ورغم هذا الانخفاض المتوقع في السعة، تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد ينجح في تقديم أداء بطارية يدوم طوال اليوم، بفضل التحسينات البرمجية المنتظرة في نظام iOS 26، خاصة ميزة “نمط الطاقة التكيفية” (Adaptive Power Mode)، التي يُقال إنها ستحدث فرقًا واضحًا في استهلاك الطاقة.

لكن تقارير أخرى حذرت من احتمال أن يعاني iPhone 17 Air من أداء بطارية “أضعف” مقارنة بالإصدارات السابقة، وهو ما قد يدفع آبل للتفكير في طرح غطاء بطارية خارجي كإكسسوار اختياري للمستخدمين الذين يرغبون في وقت استخدام أطول.

حتى الآن، لم تؤكد آبل رسميًا هذه التفاصيل، لكن اهتمام الجمهور المتزايد بهاتف iPhone 17 Air، كنسخة خفيفة وأنيقة من هواتف الشركة، يجعل مسألة عمر البطارية نقطة حاسمة في تقبّله بالسوق عند الإطلاق المتوقع في خريف 2025.