تكنولوجيا: تفاصيل أوفى عن تسريبات هاتف vivo T4R 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، بدأت شركة vivo بالترويج لهاتفها الجديد T4R 5G، وهو جزء من سلسلة T4، ومن المتوقع إطلاقه قريبًا في الأسواق. واليوم، ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف.

وفقًا لهذه التسريبات، سيعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7400، كما سيحصل على شهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء. ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بلونين هما الأزرق (Twilight Blue) والأبيض (Arctic White).

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K عبر كاميرا السيلفي وأيضًا على الأقل إحدى الكاميرات الخلفية، والتي يُرجح أن تكون الكاميرا الرئيسية.

تتوقع vivo أن يكون سعر الهاتف ضمن فئة اقتصادية مناسبة، كما تصفه بأنه أرفع هاتف بشاشة رباعية الانحناءات في فئته. أما عن مدى نحافة الهاتف، فقد تم تأكيد ذلك رسميًا، حيث يبلغ سمكه 7.39 ملم فقط.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد الإطلاق، لكن من المتوقع أن تستمر حملة الترويج من vivo لتكشف المزيد من التفاصيل قريبًا. ترقبوا جديد الأخبار.

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