شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا حظرت روسيا واتساب وتوقف خدماته؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير رويترز ، عن تصرح أنطون جوريلكين نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب الروسى والذى يُنظّم قطاع تكنولوجيا المعلومات، بأن على واتساب الاستعداد لوقف خدماته فى البلاد ، وأنه من المرجح جدًا إدراج واتساب على قائمة البرامج المحظورة.

وتُصنّف شركة ميتا المالكة لواتساب، كمنظمة متطرفة في روسيا، التي حظرت فيسبوك وإنستجرام منذ عام 2022 ، وهذا الأسبوع أصدر الرئيس فلاديمير بوتين توجيهًا للدولة بفرض مزيد من القيود على البرامج (بما في ذلك تطبيقات الاتصال) الصادرة عن "دول غير صديقة" فرضت عقوبات على روسيا، مع تحديد موعد نهائي في الأول من سبتمبر، وقال جوريلكين إن واتساب سيكون على الأرجح إحدى هذه الخدمات.

وفي يونيو ، وقع بوتن قانونًا لإنشاء تطبيق مراسلة تابع للدولة سيرتبط بالخدمات الحكومية كجزء من جهد طويل الأمد للاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الروسية وأقل على شركات التكنولوجيا الأجنبية ، بعضها انسحب من البلاد أو قلص عملياته هناك بعد غزو روسيا لأوكرانيا فى عام 2022، واقترح جوريلكين أن إجبار واتساب على التوقف عن العمل فى روسيا يمكن أن يساعد التطبيق المدعوم من الدولة على اكتساب حصة أكبر في السوق.