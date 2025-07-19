شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صخرة عمرها مليارى عام عُثر عليها فى أفريقيا تكشف عن التاريخ القمرى السرى والان مع تفاصيل الخبر

سقط نيزك من القمر وعُثر عليه في إفريقيا، وهو صخرة بركانية نادرة تعود إلى فترة زمنية في تاريخ القمر لا يعرف العلماء عنها الكثير، حيث اكتُشفت هذه الصخرة الفضائية، التي تزن 311 جرامًا، عام 2023، وتُعرف باسم نيزك شمال غرب أفريقيا 16286، وبناءً على تحلل نظائر الرصاص التي تحتويها، حُدد تاريخ تكوينها إلى حوالي 2.35 مليار سنة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال الباحث الرئيسي جوشوا سناب من جامعة مانشستر في بيان: "يُظهر عمرها وتكوينها أن النشاط البركاني استمر على القمر طوال هذه الفترة الزمنية، ويشير تحليلنا إلى عملية مستمرة لتوليد الحرارة داخل القمر، ربما من تحلل العناصر المشعة وإنتاجها للحرارة على مدى فترة طويلة".

يُعد النيزك جزءًا مهمًا من لغز تاريخ القمر، إذ يملأ فجوةً في معرفتنا استمرت لمليار عام تقريبًا، وهذا النيزك أحدث بكثير من العينات التي جلبتها بعثات أبولو التابعة لناسا، وبعثات لونا التابعة للاتحاد السوفيتي، ومهمة تشانج إي 6 الصينية، والتي يتراوح عمرها جميعًا بين 3.1 مليار و4.3 مليار سنة، ولكنه أقدم من الصخور التي جلبتها تشانج إي 5 والتي يبلغ عمرها 1.9 مليار سنة.

ولعل الأهم من ذلك، أن النيزك 16286 بركاني الأصل، حيث يُظهر التحليل الجيوكيميائي أنه تشكل عندما تدفقت حمم بركانية من أعماق القمر إلى السطح وتصلبت، ويحتوي على بلورات كبيرة نسبيًا من معدن يُسمى الزبرجد الزيتوني، ومستويات معتدلة من التيتانيوم، ومستويات عالية من البوتاسيوم.

كما تشير نظائر الرصاص الموجودة فيه إلى مصدر بركاني عميق تحت الأرض يتميز بنسبة عالية بشكل غير عادي من اليورانيوم إلى الرصاص، وهذه الوفرة من اليورانيوم، والحرارة التي أنتجها أثناء تحلله الإشعاعي، تُعدّ دليلاً محتملاً على ما كان يُبقي النشاط البركاني مستمراً لمليار سنة بعد توقف نوبات النشاط البركاني الرئيسية على القمر.

لم يُعثر سوى على 31 صخرة بركانية قمرية على الأرض على شكل نيازك، ويُعدّ النيزك 16286 أحدثها بكثير، ويُعدّ النيزك دليلاً إضافياً على استمرار النشاط البركاني طوال هذه الفترة على القمر؛ فقد وجدت مركبة تشانج إي 5 دليلاً مماثلاً في عيناتها المأخوذة من الجانب البعيد من النشاط البركاني للقمر خلال الـ 123 مليون سنة الماضية.

تُغيّر هذه الاكتشافات مجتمعةً ما كنا نعتقد أننا نعرفه عن النشاط البركاني للقمر وكيف ظلّ القمر نشطاً جيولوجياً، على الأقل في الانفجارات، حتى يومنا هذا تقريباً.

ولعل الخطوة التالية هي تحديد أصل النيزك على القمر، فمن المرجح أنه فوهة ارتطمت بالسطح نتيجة اصطدام قذف النيزك منذ زمن بعيد، وبمجرد تحديده، سيكون موقعًا مثاليًا لبعثة مستقبلية لجمع عينات لمعرفة المزيد عن النشاط البركاني القمري خلال هذه الفترة غير المعروفة، والتي لا تتوفر منها سوى عينات قليلة.



