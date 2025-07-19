شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل دعوى تلاحق المسرب جون بروسير لسرقة أسرار iOS والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد المسرب الشهير جون بروسير بتهمة سرقة أسرار تجارية تتعلق بنظام التشغيل iOS 26 ، واتهم بروسير بتكليف مايكل راماتشيوتي، بالوصول سراً إلى هاتف آيفون الخاص بموظف في شركة أبل واستخدام تلك المعلومات للإبلاغ عن التغييرات المخطط لها من قبل أبل في نظام التشغيل iOS 26 الذي لم يتم الإعلان عنه آنذاك .

وفقًا للدعوى القضائية ، تزعم شركة آبل أن بروسير عرض على راماتشيوتي "مالًا أو فرصة عمل مستقبلية" مقابل الوصول إلى هاتف الشركة الخاص بصديقه إيثان ليبنيك، مهندس برمجيات آبل الذي يعمل على نظام iOS، ويُزعم أن راماتشيوتي تعرّف على رمز مرور هاتف آيفون الخاص بليبنيك، واستخدم خاصية "تتبع الموقع" لتحديد وقت غيابه عن المنزل لفترة طويلة، ثم دخل إلى هاتف آيفون الذي يعمل بإصدار تجريبي من نظام التشغيل.

وتقول آبل إن راماتشيوتي عرض البرنامج على بروسير عبر مكالمة فيديو، سجلها بروسير وشاركها مع آخرين، واستخدمها لإنشاء نماذج للتصاميم الجديدة.

وتقول شركة آبل إنها علمت بتفاصيل ما حدث في أبريل من خلال رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر من شخص ادعى أنه شاهد تسجيل بروسر للمكالمة وتعرّف على شقة ليبنيك، وتزعم الشركة أيضًا أن لديها رسالة صوتية أرسلها راماتشيوتي إلى ليبنيك، ويعتذر فيها عن الحادثة، ويزعم أن هذه الحيلة كانت فكرة بروسر، والتي قدمها ليبنيك بدوره إلى آبل، وقد طُردت ليبنيك من آبل لعدم التزامها بسياساتها المتعلقة بتأمين البرامج غير المُصدرة.

ونشر بروسر عدة مقاطع فيديو على قناته على يوتيوب "فرونت بيج تيك" و"جينيوس بار بودكاست" تغطي الميزات المسربة في الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS، والذي كان من المتوقع أن يُطلق عليه آنذاك اسم iOS 19، في يناير 2025، ونشر " نظرة أولى على iOS 19 "، كاشفًا عن تصميم جديد لتطبيق الكاميرا، وفي مارس نشر نظرة على تطبيق الرسائل المُعاد تصميمه ، وفي أبريل، نشر " أكبر تسريب لنظام iOS على الإطلاق "، مع نظرة أولى على لغة تصميم Liquid Glass الجديدة من Apple .

ورد بروسر على الدعوى القضائية المرفوعة على X ، مُصرّاً على أن حساب آبل "لم يكن كما توقعتُ"، مُدّعياً امتلاكه أدلةً تُثبت ذلك ، وأضاف: "لم أُخطط للوصول إلى هاتف أي شخص ولم تكن لديّ كلمات مرور ، ولم أكن على دراية بكيفية الحصول على المعلومات.

وفى ملفها القانونى، طلبت أبل تعويضات وأمرًا قضائيًا يمنع بروسير من الكشف عن أسرار أبل التجارية مجددًا، وأضافت الشركة أنه على الرغم من الإعلان عن نظام iOS 26 للجمهور منذ ذلك الحين، إلا أن أسراره لا تزال معرضة للخطر لأن الهاتف قيد التطوير "يحتوي على عناصر تصميمية أخرى غير معلنة.