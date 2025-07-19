شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار تيانوين 2 الصينى لجمع عينات من الكويكبات يلتقط صورًا للأرض والقمر والان مع تفاصيل الخبر

التقط المسبار الصيني تيانوين 2 صورًا للأرض أثناء توجهه إلى كويكب قريب من الأرض لجمع عينات، حيث انطلق تيانوين 2 من شيتشانج على متن صاروخ لونج مارش 3 بي، وهو في طريقه إلى الكويكب الغامض كاموآليوا، ولكن بعد وقت قصير من المغادرة، انتهزت المركبة الفضائية الفرصة لاختبار كاميراتها.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) بيانًا يتضمن صورًا للأرض والقمر، حيث تم التقاط صورة الأرض بواسطة مستشعر الملاحة ذي مجال الرؤية الضيق الخاص بتيانوين 2، بينما كان على بعد 590,000 كيلومتر (367,000 ميل) من الكوكب في 30 مايو الماضى، وبعد ساعتين، التقطت نفس الأداة صورة للقمر من مسافة مماثلة.



القمر فى الفضاء

وقال مسؤولو CNSA إنه في وقت هذا التحديث، كان تيانوين 2 في مدار الأرض لمدة 33 يومًا، وكان المسبار على بُعد أكثر من 12 مليون كيلومتر (7.46 مليون ميل) من الأرض، وكان يعمل بشكل جيد.

كما أنه في السابق، أرسل تيانوين 2 صورةً لإحدى صفيفتيه الشمسيتين الدائريتين باستخدام كاميرا هندسية، مما أتاح لنا أول لمحة عن المركبة الفضائية.

تعد تيانوين 2 هي أول مهمة كويكبية للصين، وتهدف إلى جمع عينات من كاموآليوا، أحد "أقمار الأرض" السبعة المعروفة، ومن المتوقع أن تصل إلى الجسم الصخري في يوليو 2026 تقريبًا، وبعد ذلك، ستدرس المركبة الكويكب الصغير لتحديد مواقع الهبوط المحتملة قبل جمع العينات والعودة إلى الأرض، حيث ستُسلم حمولتها الثمينة في كبسولة إعادة دخول في أواخر عام 2027.



كوكب الأرض فى الفضاء

وقد يُلقي تحليل العينات الضوء على الأيام الأولى لنظامنا الشمسي، حيث قال هان سي يوان، نائب مدير مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء (LESEC) التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، لقناة CCTV الصينية الحكومية: "من المرجح جدًا أن يحمل هذا الكويكب المعلومات الأصلية للنظام الشمسي عند نشأته، وهو أمر ذو قيمة بحثية علمية كبيرة لفهمنا للتركيب المادي للنظام الشمسي المبكر، بما في ذلك عملية تكوينه وتاريخه التطوري".

هذه المهمة هي الثانية في سلسلة استكشاف الكواكب الصينية "تيانوين"، حيث أرسلت تيانوين 1، التي أُطلقت عام 2020، مركبة مدارية ومركبة جوالة إلى المريخ، وألقت المركبة الفضائية كاميرا صغيرة في طريقها إلى الكوكب الأحمر لالتقاط صورة شخصية ملحمية في الفضاء العميق، مما أثار فكرة أن تيانوين 2 يمكن أن تقوم بعمل مماثل في مرحلة ما أثناء رحلتها.

