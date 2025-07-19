شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Slack يحصل على تحديث كبير فى الذكاء الاصطناعى لتحسين البحث والان مع تفاصيل الخبر

في تحديث هام، أعلنت سلاك عن تحسينات على منصتها من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز إنتاجية مستخدميها ، يتضمن هذا التطوير ميزات بحث متقدمة، ونسخًا نصية، وملخصات لمجموعات الاجتماعات، وهي وظائف الدردشة الصوتية والمرئية في سلاك ، ومن المقرر أن تكون هذه الميزات الجديدة متاحة في باقات سلاك للأعمال والمشاريع.

ستتيح وظيفة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين التنقل عبر القنوات والتطبيقات المتصلة، مثل جوجل درايف وسيلزفورس وفرق تيمز، مع عرض الملفات والمناقشات ذات الصلة ، ويُعد هذا التحسين جزءًا من استراتيجية سلاك الأوسع نطاقًا لدمج أدوات أكثر تطورًا ضمن منصتها، بهدف تبسيط سير العمل وتحسين تجربة المستخدم.

ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تُرسّخ سلاك مكانتها كرائدة في أدوات الإنتاجية، مما يضمن وصول المستخدمين إلى المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وكفاءة.

وستستفيد خدمة "Huddles" من Slack الآن من نصوص وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع إبراز الإجراءات الرئيسية من المكالمات تلقائيًا، ومن المتوقع أن يُسهّل هذا إدارة الاجتماعات وحفظ المعلومات بشكل أفضل، خاصةً للمستخدمين الذين لا يستطيعون حضور جميع الجلسات، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر Slack ملخصات للرسائل في القنوات والمحادثات لمساعدة المستخدمين على متابعة المناقشات التي فاتتهم، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل مهمة.

وتشمل التحسينات الإضافية ميزةً تتيح للمستخدمين الحصول على ملخص لملفات المستخدمين الآخرين، مع توضيح أدوارهم وأعمالهم الأخيرة ، وأعلنت الشركة أنها ستطرح طريقةً تتيح للمستخدمين الحصول على ملخص لملفات المستخدمين الآخرين، مع توضيح أدوارهم وأعمالهم الأخيرة.

ويهدف هذا إلى تحسين تفاعلات الفريق من خلال توفير معلوماتٍ حول مساهمات الزملاء ومسؤولياتهم.

ويعمل سلاك أيضًا على ميزة ذكاء اصطناعي لشرح رسالة ضمن سياق المحادثة، وأضاف سلاك أنه يعمل على ميزة تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي لشرح رسالة ضمن سياق المحادثة.

ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الأداة الفهم وتُقلل من سوء الفهم في مناقشات الفريق، مما يُعزز بيئة عمل أكثر تماسكًا.

وستتلقى ميزة Canvas في المنصة، وهي لوحة تعاونية لمشاركة الأدلة والمستندات، مساعدًا للكتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يساعد هذا المساعد المستخدمين على إنشاء لوحة من أي محادثة أو تعديل تنسيق المحتوى الحالي، مما يعزز كفاءة إدارة المحتوى والتعاون ، وتؤكد هذه الإضافة التزام Slack بتعزيز التعاون بين الفرق.

وتأتى هذه التحديثات في إطار جهود سلاك المتواصلة لتحسين تجربة المستخدم والحفاظ على التنافسية في مجال تطبيقات الإنتاجية، وتتزامن هذه الموجة من التحسينات مع الإعلان عن مؤتمر TechCrunch Disrupt 2025، حيث من المقرر أن تنضم شركات التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري الرائدة، بما في ذلك Netflix وSequoia Capital، إلى جدول الأعمال، لمشاركة رؤى حول نمو الشركات الناشئة.

ويؤكد تركيز سلاك على إنشاء مساحة موحدة لجميع الملفات والقوائم وعناصر Canvas المشتركة التزامها بتوفير منصة أكثر تكاملاً وسهولة في الاستخدام ، ومع احتدام المنافسة في سوق تطبيقات الإنتاجية، قد توفر أحدث ميزات سلاك المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميها مزايا كبيرة في إدارة سير عملهم بفعالية أكبر، مما يضمن لهم البقاء في طليعة الابتكار في هذا المجال.