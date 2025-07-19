شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى هواتف أندرويد تسهل التصفح عبر جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد إصدار أندرويد تغيير كبير من Chrome، يجعل تصفحك أسهلـ بعدما طرحت جوجل ميزة جديدة تستخدم الإصدار 138 من تطبيق كروم على هاتف أندرويد، وبموجبها ي ُترض أن يكون لديك خيار نقل شريط عناوين كروم إلى أسفل الشاشة.

وقد طرحت جوجل هذه الميزة عام 2016 لمساعدة مستخدمي الهواتف ذات الشاشات الكبيرة على الوصول إلى شريط العناوين بإبهامهم، ثم ألغت جوجل هذا التغيير، لكنها منحت مستخدمي آيفون خيار استخدام شريط سفلي مع إصدار iOS من متصفح الجوال.

وأتاحت جوجل هذا الخيار لمستخدمي آيفون في عام 2023، لأن مستخدمي سفاري كانوا يحصلون على نفس الخيار الذي قدمته لهم آبل قبل عامين، في عام 2021، لذا إذا كان لديك متصفح كروم لنظام أندرويد على هاتفك، وترغب في نقل شريط العناوين إلى الأسفل، فافتح التطبيق وانقر على أيقونة النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر على الإعدادات ثم شريط العناوين، ثم فعّل الخيار إلى الأسفل، وإذا لم يظهر هذا الخيار على هاتفك، فتأكد أولًا من إصدار كروم المثبت على هاتفك، ثم انتقل إلى الإعدادات (من الشاشة الرئيسية) ثم التطبيقات ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى Chrome وانقر عليه.

ومن تلك الصفحة (المسماة معلومات التطبيق)، مرر للأسفل حتى أسفل رقم إصدار التطبيق وإذا كان الإصدار 138 أو أعلى، فمن المفترض أن تكون الميزة متاحة لتطبيق Chrome، إذا لم يكن كذلك، فاتبع التعليمات السابقة مرة أخرى وانقر على "إيقاف إجباري"، وقد تحتاج إلى تكرار هذه العملية مرتين قبل ظهور خيار الشريط السفلي.

مع أن تطبيق كروم متوفر افتراضيًا على هواتف أندرويد، إلا أنه في حال عدم توفره على هاتفك لسبب ما، يمكنك تثبيته بالضغط على هذا الرابط، الذي سينقلك إلى متجر جوجل بلاي حيث يمكنك تنزيل المتصفح على هاتفك.

ويمكنك الانتقال إلى إعدادات كروم، كما ذكرنا في الفقرة الثانية، لنقل شريط العناوين من أعلى إلى أسفل والعكس، أو يمكنك الضغط على الشريط ونقله يدويًا من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى.

يشعر العديد من المستخدمين براحة أكبر عند إبقاء شريط العناوين في الأعلى، مع ذلك، لا ضير من تجربة هذا التغيير وتجربة شعور وجود الشريط في الأسفل، ومن الجدير بالذكر أن التغيير سيؤدي أيضًا إلى نقل أيقونة النقاط الثلاث إلى أسفل الشاشة.