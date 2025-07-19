شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حوّل صورتك إلى شخصية كرتونية ثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في زمن يسيطر فيه الذكاء الاصطناعي على المشهد الرقمي، بات من الممكن تحويل صورك الشخصية إلى شخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد مذهلة بدقة وواقعية ، دون الحاجة لأي مهارات تصميم أو برامج معقدة.

الآن، يمكن لأي مستخدم أن يحصل على صورة كرتونية تحاكي ملامحه وملابسه وتفاصيل وجهه بدقة، عبر أدوات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تلك المتوفرة في منصات GPT وDALL.E من OpenAI، أو تطبيقات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي المنتشرة على الهواتف الذكية.

هذه التقنية باتت تُستخدم على نطاق واسع سواء لأغراض الملف الشخصي، محتوى وسائل التواصل، الصور الرمزية للألعاب، أو حتى الحملات الإعلانية، والملفت أن الناتج لا يقتصر على صورة ثنائية الأبعاد فحسب، بل تصميم أقرب للأنمي أو الشخصيات السينمائية، بتصميم كرتوني ثلاثي الأبعاد يظهر بألوان لامعة وتفاصيل حية.

خطوات تحويل صورتك إلى كرتون 3D بالذكاء الاصطناعي: 1. التقاط صورة واضحة:

تأكد أن الصورة بجودة عالية، تظهر فيها ملامح وجهك بوضوح، ومن الأفضل أن تكون الإضاءة جيدة وخلفية بسيطة.

2. الدخول إلى أداة التحويل:

يمكنك استخدام أدوات مثل:

• موقع DALL·E

• تطبيقات مثل ToonMe، Lensa AI، Voilà AI Artist أو حتى استخدام خاصية إنشاء الصور في ChatGPT Plus.

3. تحميل الصورة:

قم برفع صورتك داخل المنصة/التطبيق، وحدد النمط الذي تريده (Cartoon 3D، Pixar Style، Anime، إلخ).

4. ضبط الإعدادات:

اختر الألوان، الخلفية، درجة الواقعية أو الطرافة حسب رغبتك.

5. الانتظار والتحويل:

انتظر بضع ثوانٍ إلى دقائق، حتى يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل صورتك وتحويلها إلى شخصية كرتونية.

6. تحميل ومشاركة النتيجة:

بعد انتهاء التحويل، يمكنك حفظ الصورة أو مشاركتها على إنستجرام، فيسبوك، أو استخدامها كصورة رمزية.

لماذا يحب الناس هذه التقنية؟

• تعبر عن شخصيتك بشكل ممتع وفني.

• مناسبة لمحتوى السوشيال ميديا أو البروفايلات.

• توفر صور احترافية بدون استوديو.

• تدعم الهويات البصرية للعلامات التجارية الشخصية.