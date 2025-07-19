شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة عرض التفاصيل فى تطبيق الرسائل.. اعرف كيفية الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تحسين مظهر ووظائف تطبيق رسائل جوجل، وقد أحدث الإضافات هي صفحة "عرض التفاصيل" المُعاد تصميمها، وقد ظهرت تلك الخاصية في فبراير عند إصدار نسخة تجريبية جديدة من تطبيق الرسائل بواجهة مستخدم جديدة تتضمن خيار "عرض التفاصيل".

وفي السابق، كان الضغط مطولاً على رسالة، ثم النقر على أيقونة القائمة ثلاثية النقاط، ثم اختيار "عرض التفاصيل"، يُظهر رسالة تنبيه تحتوي على بعض المعلومات حول تلك الرسالة.

وتضمنت المعلومات التي يوفرها خيار "عرض التفاصيل" نوع منصة المراسلة التي أُرسلت عبرها الرسالة (على سبيل المثال، خدمة الاتصالات ، أو رسالة نصية، أو رسالة وسائط متعددة)، كما تضمنت المعلومات رقم الهاتف المُرسَل منه وإليه، وتاريخ ووقت إرسال الرسالة، أما تعديل "عرض التفاصيل" فهو في الواقع واجهة مستخدم جديدة تعرض محتوى الرسالة في النصف العلوي من الشاشة، بما في ذلك أي تفاعلات رموز تعبيرية.

ويتضمن الجزء السفلي من واجهة المستخدم معلومات اتصال أكثر تفصيلًا، بما في ذلك صور الملفات الشخصية وأسماء العرض إن وُجدت، و في المحادثات الجماعية، ستتمكن من معرفة من استلم الرسالة أو قرأها بدقة.

و عند مراجعة تفاصيل رد، سيتم تضمين الرسالة الأصلية، مما يوفر عليك عناء مراجعة نص معقد لقراءة شيء فاتك كان موجودًا في الرسالة الأصلية.



يظهر المظهر الجديد لخاصية "عرض التفاصيل" في الإصدار التجريبي من تطبيق رسائل جوجل الإصدار ،و لمعرفة إصدار رسائل جوجل المُثبّت على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات ثم التطبيقات ثم عرض جميع التطبيقات، و مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق الرسائل وانقر عليه لعرض صفحة معلومات تطبيق الرسائل، وستجد أسفل هذه الصفحة رقم إصدار تطبيق الرسائل على هاتفك.

وإذا لم يكن تطبيق رسائل جوجل مُثبّتًا على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، يمكنك النقر على هذا الرابط لتثبيته من متجر Play.