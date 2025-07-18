شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف القمر يفقد إضاءته ويصل إلى 42% فقط.. اعرف تفاصيل سطوعه فى سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 23 يومًا، وهو في مرحلة الهلال المتناقص من دورته القمرية، حيث تبلغ نسبة إضاءته 42٪ فقط، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا أخرى يكون مجرد ضوء فضي، هذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أوج تألقه.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر في يوليو هي "القمر الجديد"، وهو ما يُسمى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن جانبه المضاء يكون بعيدًا عن الأرض، أي باتجاه الشمس.

كما أنه أحيانًا، يقع مدار القمر بين الأرض والشمس أثناء القمر الجديد، مما يتسبب في حدوث كسوف شمسي، أو ما هو أغرب من ذلك، كسوف كلي للشمس، ولكن نظرًا لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذا الاصطفاف لا يحدث كل شهر.

تُعدّ الليالي المحيطة بقمر يوليو الجديد وقتًا مثاليًا للبحث عن الشهب ورصد الشكل الساطع لمجرة درب التبانة وهو يتجه نحو الأفق، بينما تكون السماء مظلمة وغير ملوثة بالضوء المنعكس.