شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحرك دعوى قضائية بعد اختراق هاتفها الآيفون قيد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد جون بروسير بتهمة اختراق هاتف آيفون تطويري لسرقة أسرار تجارية، بعدما اتهمت بروسر وراماتشيوتي بتدبير خطة لاختراق هاتف ايفون، جاء ذلك بعدما كشف كشف جون بروسر، من FTP، في وقت سابق من العام الماضي، عن تسريبات مختلفة حول تحديث iOS المعروف الآن باسم iOS 26.



وقد تضمنت هذه التسريبات نسخةً مُعاد تصميمها من تطبيق الكاميرا الجديد، وقد تميّز هذا الإصدار بمظهر الزجاج السائل، أو كما وصفه بروسر، "وهم زجاجي".

وعلى الرغم من أن "بروسر" لم يكشف عن تفاصيل كثيرة حول هذه النسخة، بما في ذلك تغيير اسم نظام التشغيل iOS 26، إلا أنه أصاب ما يكفي لجعل Applefile ترفع دعوى قضائية ضد بروسر ومايكل راماتشيوتي.

ومن جانبها تزعم آبل، أن بروسر وراماتشيوتي دبرا خطة لاختراق هاتف iPhone قيد التطوير يملكه موظف Apple إيثان ليبنيك، وهو صديق لراماتشيوتي، وفي ملفها القضائي، تزعم آبل أن بروسر وراماتشيوتي حصلا على رمز مرور ليبنيك لهاتف iPhone قيد التطوير، واستخدما خاصية تتبع الموقع لتحديد فترة غياب ليبنيك عن الهاتف "لفترة طويلة.

وباستخدام تقنية تسجيل مكالمة FaceTime، أصبح لدى بروسر فيديو شاركه مع الآخرين واستخدمه لإنشاء عروض تقديمية مُعاد إنشاؤها لنظام iOS 26 لفيديوه.

كما تزعم شركة آبل أيضًا أن هاتف آيفون ليبنيك يحتوي على "كمية كبيرة من معلومات سرية تجارية إضافية خاصة بشركة آبل لم تُكشف علنًا بعد".



من المثير للاهتمام أن أوراق محكمة آبل تشير إلى أن الشركة علمت لأول مرة بخطة بروسر وراماتشيوتي عبر بريد إلكتروني مجهول المصدر تلقته في 4 أبريل 2025، وإلى جانب إخبار آبل بالقصة التي يُزعم أنها تكشف كيف حصل بروسر على معلومات نظام التشغيل iOS 26 التي سربها، كشفت الرسالة أيضًا أن بروسر كان يُشارك بعض التسريبات التي حصل عليها من هاتف آيفون ليبنيك مع مُسربين آخرين لم يُكشف عن هويتهم.

نشر بروسر تغريدة مساء الخميس، أعرب فيها عن اختلافه مع طريقة عرض آبل للأحداث، مُضيفًا أنه لم يُخطط قط للحصول على هاتف آيفون خاص بأحد.