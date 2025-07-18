انت الان تتابع خبر طال انتظارها.. يوتويب يطرح ميزة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحمل منصة "يوتيوب" معاني مختلفة لكل فئة من الأشخاص، فبالنسبة للمشاهدين، تعد مصدرًا للترفيه أو وسيلةً لتعلم شيء جديد، بينما بالنسبة لمنشئي المحتوى تعد عملًا تجاريًا أو وظيفة بدوام كامل.ولأنّ المشاهدين ومنشئي المحتوى يكملون بعضهم البعض، ويساعدون في نهاية المطاف على نمو "يوتيوب"، تواصل "غوغل" إضافة ميزات وتحسينات جديدة إلى المنصة لتحسين تجربة كليهما.

مع ذلك، يركز أحدث جهود الشركة، بشكل كبير، على خدمة منشئي المحتوى.

فقد نجح "يوتيوب" أخيرًا في طرح ميزة جديدة تساعدهم على اختيار عنوان الفيديو المثالي.

وأعلنت "غوغل" عن ميزة جديدة في يوتيوب تتيح لمنشئي المحتوى اختبار عناوين الفيديوهات ومقارنتها باستخدام ميزة "الاختبار والمقارنة" في الأستوديو.

ولم تشرح "غوغل" بالتفصيل آلية عمل هذه الميزة، ولكن من المفترض أن تكون مشابهة جدًا لآلية عمل اختبار الصور المصغرة للفيديو، حيث يمكن، حاليًا، لمنشئي المحتوى تحميل ما يصل إلى 3 صور مصغرة مختلفة لاختبار أيها الأفضل.