انت الان تتابع خبر ميزة جديدة في واتساب تخص الدردشات الجماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الميزة الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، ستُتيح للمستخدمين الرد على رسالة معينة ضمن "سلسلة ردود" منفصلة، ما يعزّز من تنظيم المحادثات ويسهّل تتبع التفاعلات، لا سيما في المجموعات الكبيرة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

وجرى تصميم ميزة "الردود المترابطة" لتحسين تجربة المستخدم في المحادثات الجماعية، حيث ستعرض كل رسالة داخل المجموعة عدد الردود التي تلقّتها من خلال شارة مخصصة. وبالنقر على هذه الشارة، ستُفتح شاشة جديدة تعرض جميع الردود المرتبطة بتلك الرسالة، في مكان موحد ومنظم.

وستمكّن هذه السلسلة المنفصلة المستخدمين من قراءة الردود الجديدة وإرسال ردودهم الخاصة داخل السياق ذاته، ما يُضفي وضوحًا أكبر على سير المحادثات. كما ستُميز الردود التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بمساعدة النظام بعلامة مائية خاصة، مما يضمن الشفافية في مصادر المحتوى داخل الدردشة.

قيمة مضافة للمجموعات الكبيرة

وتبرز أهمية هذه الميزة في المحادثات الجماعية الكبيرة، حيث غالبًا ما يردّ أكثر من مشارك على الرسالة نفسها، مما يخلق تداخلًا وتشويشًا في سياق الحديث. من خلال تنظيم الردود وربطها مباشرة بالرسالة الأصلية، تُسهم الميزة في تحسين تجربة التفاعل وسهولة المتابعة والمشاركة.

متى تتوفر الميزة؟

تم رصد ميزة "الردود المترابطة" مؤخرًا في الإصدار التجريبي 25.19.10.80 من تطبيق واتساب لنظام iOS، كما ظهرت أيضًا في النسخة التجريبية لنظام أندرويد.

ورغم أنها لم تُتح بعد للتجربة العامة، فإن العمل عليها في مرحلة متقدمة، مع استمرار اختبارها داخليًا.

ووفقًا لمطوري "واتساب"، سيتم توفير الميزة للمستخدمين المسجلين في البرنامج التجريبي بمجرد التأكد من استقرارها، تمهيدًا لإطلاقها على نطاق أوسع. وحتى الآن، لم يُعلن عن موعد رسمي لطرحها، إلا أن وتيرة التطوير السريعة على أنظمة "أبل" و"أندرويد" تشير إلى قرب طرحها رسميًا في تحديث قادم.