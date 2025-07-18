شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة عملة بيتكوين لتتجاوز 120 ألف دولار خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة عملة بيتكوين الرقمية المشفرة لتتجاوز 120 ألف دولار، بنسبة 1.7% خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت عملة "إكس آر بي" مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزة أعلى مستوى كانت قد بلغته في عام 2018، وفقا لمنصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة.

وتأتي الارتفاعات بعد أن أفادت تقارير إعلامية أمس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يسمح باستخدام حسابات التقاعد للاستثمار في الأصول البديلة، بما في ذلك العملات الرقمية.



وبحسب التقرير، فإن الأمر التنفيذي، الذي قد يُوقَّع في وقت قريب هذا الأسبوع، سيسمح لإحدى حسابات التقاعد بالاستثمار في مجموعة أوسع من الأصول تتجاوز الأسهم والسندات التقليدية، لتشمل الأصول الرقمية والذهب والأسهم الخاصة، كما سيوجه الهيئات التنظيمية لإزالة أي عقبات قائمة.