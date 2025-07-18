شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اوعى تشيله فى جيبك أو التلاجة.. نصائح هامة لحماية هاتف من ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الثيف، فقد يؤثر ذلك على كفاءة هاتفك فعندما تنعكس أشعة الشمس على هاتفك وعادة ما تُنبه الهواتف المستخدم بخفت الشاشة تلقائيًا أو أن يبدأ الهاتف بالتباطؤ، فيتوقف فلاش الكاميرا، والسطوع التلقائي، وحتى الشحن مؤقتًا لفترة قصيرة أحيانًا،

ويُغلق بعضها معظم التطبيقات، ويرفض جميعها باستثناء مكالمات الطوارئ، إذا لم يبرد الهاتف فقد يتوقف عن العمل تلقائيًا.

ماذا تفعل إذًا؟

عند حدوث ذلك ، قم بنقل الهاتف إلى الظل ولا تتركه على لوحة القيادة، أو على عتبات النوافذ المعدنية، أو في الحديقة، لا تشحنه فورًا، بل دعه يبرد، ثم استخدم الشاحن، كما نصح الخبراء بعدم وضعه في الثلاجة، وماعليك سوى نزع الغطاء وان تمنح جهازك مساحة للتنفس.



وفيما يلي عادات صيفية يومية للحفاظ على هاتفك

1.احتفظ بالهاتف في حقيبتك، وليس في بنطالك الجينز أو جيبك، عندما تكون في الخارج لفترة طويلة.

2.لا تنسَه أبدًا على مقعد السيارة أو بالقرب من نافذة مشمسة.

3.إذا كنت تمارس الرياضة أو تقود سيارتك، ضعه في حقيبة ظهرك بعيدًا عن الضوء المباشر.

4.أوقف التطبيقات الثقيلة عند عدم الاستخدام مثل الألعاب أو التطبيقات التي تستهلك المعالج ترفع حرارة الهاتف، فاحرص على إغلاقها تمامًا من الخلفية.



5. تجنّب الشحن أثناء استخدام الهاتف لأن استخدام الهاتف أثناء الشحن في الطقس الحار يزيد من حرارة الجهاز، ما قد يؤدي لتلف البطارية أو حتى انفجارها في حالات نادرة.



6. فعّل وضع الطيران عند ضعف الشبكة، لأن الهاتف يستهلك طاقة أكبر للبحث عن الشبكة في المناطق ضعيفة التغطية، مما يرفع حرارته، فإن وضع الطيران مؤقتًا قد يكون حلًا جيدًا.

7. نظّف فتحات التهوية وحافظ على جفاف الجهاز، وتعد خطوة هامة لأن الأتربة والرطوبة تعيق التهوية الطبيعية داخل الجهاز وتؤدي لارتفاع حرارته.