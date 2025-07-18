شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 Air يأتى بإطار تيتانيوم بدلاً من الألمنيوم بخلاف باقى الإصدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة ومثيرة للانتباه، كشف تقرير حديث من Apple Club نقلًا عن المحلل التقني جيف بو (Jeff Pu) أن هاتف iPhone 17 Air المرتقب سيأتي بإطار مصنوع من التيتانيوم، على عكس ما هو متوقع لباقي طرازات سلسلة iPhone 17، بما فيها iPhone 17 وiPhone 17 Pro وPro Max، التي يُرجّح أن تستمر باستخدام إطار الألمنيوم.

خطوة غير معتادة من آبل

عادةً ما تعتمد آبل على التيتانيوم في الطرازات الأعلى من هواتفها مثل Pro وPro Max، فيما يُستخدم الألمنيوم في الطرازات العادية أو منخفضة السعر، لكن مع iPhone 17 Air، يبدو أن الشركة تعكس هذا التوجه، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الاختيار.

ورغم أن الألمنيوم يُعد أخف وزنًا من التيتانيوم، إلا أن التحليل يشير إلى أن آبل ربما اختارت التيتانيوم ليتماشى مع تصميم الهاتف فائق النحافة وخفيف الوزن، مما يُعزز من متانته ويمنحه حماية إضافية دون التأثير الكبير على الوزن الإجمالي.

تطور في لغة التصميم

منذ iPhone X في عام 2017، اعتمدت آبل في طرازاتها الأعلى على الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ثم لاحقًا التيتانيوم كما في iPhone 15 Pro وiPhone 16 Pro، أما الطرازات العادية مثل iPhone 14 و15 فقد استخدمت الألمنيوم.

لذلك فإن اعتماد التيتانيوم في طراز Air قد يمثل بداية توجه جديد لآبل في نقل بعض مزايا التصنيع الفاخر إلى الفئات المتوسطة، أو ربما يعكس فئة سعرية جديدة كليًا للهاتف تجمع بين الأداء القوي والتصميم الفاخر.

متى يصدر iPhone 17 Air؟

حتى الآن لم تؤكد آبل رسميًا موعد إطلاق سلسلة iPhone 17، لكن من المتوقع الإعلان عنها في سبتمبر 2025، وفقًا للجدول الزمني السنوي المعتاد للشركة، وتشير التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 17 ستتضمن أربعة طرازات، بينها iPhone 17 Air، الذي قد يُشكّل مفاجأة العام في التصميم والتصنيع.

هذه التسريبات إن صحت، قد تمهّد الطريق أمام توجه جديد في فلسفة تصميم هواتف آبل، حيث تتداخل الميزات الفاخرة مع الطرازات “الأخف” أو الأرخص، لتلبية احتياجات شريحة أوسع من المستخدمين دون التنازل عن الجودة أو الابتكار.