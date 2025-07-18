شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple News+ تضيف لعبة جديدة تستخدم الرموز التعبيرية لحل الألغاز والان مع تفاصيل الخبر

تُقدّم Apple سببًا جديدًا لترقية خدمة الأخبار المُشتركة Apple News+ إلى المزيد من الألعاب، وأعلنت الشركة عن إضافة لعبة Emoji Game، وهي لعبة أصلية إلى ألعابها الأخرى، بما في ذلك لعبة الكلمات المتقاطعة، وCrossword Mini، وSudoku، ولعبة الكلمات Quartiles ، في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا باللغة الإنجليزية.

وأثبتت عملية ربط الألعاب بخدمات أخرى نجاحها في جذب المستخدمين والحفاظ على تفاعلهم، كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، وترفض آبل مشاركة أعداد من مستخدميها في قسم الألعاب، لكنها تقول إن الكثيرين يشتركون في خدمة News+ لمجرد حل الألغاز.

وصدرت لعبة الإيموجي الجديدة تزامنًا مع اليوم العالمي للإيموجي، وهي لعبة تجمع بين المنطق والكلمات، مستوحاة من كيفية استخدامنا للإيموجي للتواصل، وفي هذه اللعبة اليومية، يحاول اللاعبون حل عبارات باستخدام الإيموجي، بهدف إكمال اللغز بأقل عدد ممكن من الحركات.

وعلى سبيل المثال إذا ظهرت كلمة "appear" في اللغز، فقد ترى الحرفين "ap" متبوعًا بأربع مساحات فارغة، وبعد ذلك، اسحب رمز الكمثرى التعبيري إلى الفراغات لإكمال الكلمة.

وبالطبع، ستكون عبارات لعبة الرموز التعبيرية أصعب قليلًا في التخمين، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تجد الرمز التعبيري المطلوب لحل اللغز في مجموعات الرموز التعبيرية أو تلك التي تتطلب بعض التفكير المجرد للوصول إلى الإجابة، ويمكن أيضًا استخدام كلمة الرمز التعبيري لملء المساحات الفارغة التي تحتوي على أحرف أخرى بينها.

وهناك عبارات متعددة يجب حلها يوميًا لإكمال اللغز، يُعدّ إكمال اللعبة في ست خطوات نتيجة مثالية، وتساعدك لوحات المتصدرين على تتبع سلسلة انتصاراتك ومقارنة نتائجك مع أصدقائك والمستخدمين الآخرين ، وفي نظام iOS 26 القادم، ستتمكن من تحدي أصدقائك للعب معك باستخدام تطبيق الألعاب الجديد.

لجعل اللعبة أكثر ملاءمةً لآبل، تستفيد اللعبة أيضًا من جينموجي (Genmoji) الذي طُرح مؤخرًا، وهو رموز تعبيرية مخصصة مُصممة باستخدام ذكاء آبل الاصطناعي (Apple Intelligence) ، وهذا يزيد من عدد الرموز التعبيرية المتاحة إلى ما يزيد عن 2000 رمز تعبيري فقط، وهي الرموز التي تأتي مع لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية.