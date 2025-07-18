شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضم باحثَين بارزَين من OpenAI لتعزيز سباق الذكاء الخارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة Wired عن انضمام اثنين من أبرز باحثي OpenAI إلى مختبر “الذكاء الخارق” الجديد الذي أسسته شركة ميتا بقيادة مارك زوكربيرج، في خطوة جديدة ضمن سباق شركات التكنولوجيا نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للمجلة، فإن الباحث جيسون وي سيبدأ قريبًا العمل في مختبر Superintelligence Lab التابع لميتا، فيما يُرجّح أيضًا انضمام زميله هيونج وون تشونج إلى الفريق نفسه، وأكدت المصادر أن حساباتهما الداخلية على Slack الخاص بـ OpenAI قد تم تعطيلها بالفعل، في إشارة إلى مغادرتهما المؤكدة.

عمل وي سابقًا في Google على أبحاث “سلاسل التفكير” (Chain-of-Thought) قبل انتقاله إلى OpenAI، حيث ركّز على تطوير نماذج “o3” وأبحاث الذكاء العميق. أما تشونغ، الذي تشارك مع وي المسيرة المهنية في كل من Google وOpenAI، فقد كان مساهمًا رئيسيًا في تطوير نموذج “o1”، كما تركزت أبحاثه حول مجالات الاستدلال العقلي وتطوير العملاء الذكيين (AI Agents).

ووفقًا للمصادر، يتمتع الباحثان بعلاقة عمل وثيقة منذ سنوات، وهو ما قد يكون من أبرز الأسباب التي دفعت زوكربيرغ إلى استقطابهما معًا، ويبدو أن ميتا تتبنى نهج “التجنيد الجماعي”، الذي يُذكّر بتجنيد المجموعات أثناء الحرب العالمية الثانية في بريطانيا، حيث يُفضّل ضم فرق متكاملة سبق أن عملت بانسجام وفاعلية.

تأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ حثيثة من ميتا لتعويض الفارق مع OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، وذلك عبر جذب ألمع العقول بصفقات مالية مغرية وأدوار ريادية في مختبراتها الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مختبر Superintelligence Lab هو جزء من استراتيجية طويلة المدى لميتا تهدف إلى تطوير تقنيات الذكاء الخارق، وهي المرحلة التالية من تطور الذكاء الاصطناعي، والتي يُتوقع أن تُحدث تحولات جذرية في مختلف الصناعات.