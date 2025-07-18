شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدد 20 أغسطس موعدًا لإطلاق هواتف Pixel 10 وساعة Watch 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل اليوم عن موعد حدثها السنوي Made by Google، المقرر عقده في 20 أغسطس 2025، والذي يُعد الواجهة الرئيسية لإطلاق أجهزة Pixel الجديدة، ووفقًا للدعوة الإعلامية التي أرسلتها الشركة، فإن الحدث سيشمل الكشف عن هواتف Pixel وساعات وسماعات وأكثر.

إطلاق متوقع لهاتف Pixel 10 وساعة Watch 4

بناءً على جدول جوجل السنوي وإطلاقات الأعوام السابقة، من المتوقع أن يتم خلال الحدث الكشف عن هواتف Pixel 10 الرائدة، بالإضافة إلى Pixel Watch 4 ونسخة جديدة من سماعات الأذن Pixel Buds.

في حدث العام الماضي، أعلنت جوجل عن سلسلة كاملة من الأجهزة تضمنت:

• Pixel 9

• Pixel 9 Pro

• Pixel 9 Pro XL

• Pixel 9 Pro Fold

• Pixel Watch 3

• Pixel Buds Pro 2

ويبدو أن الشركة ستستمر بنفس النهج هذا العام من خلال تحديث شامل لمعظم خط منتجاتها.

مفاجآت منتظرة.. تقنية PixelSnap منافسة لـ MagSafe

الفقرة المبهمة في دعوة جوجل تفتح الباب أمام مفاجآت غير معلنة. وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن الشركة تعمل على تطوير نظام مغناطيسي جديد يحمل اسم PixelSnap، ليكون بمثابة الرد المباشر على تقنية MagSafe من آبل.

وتُشير التوقعات إلى أن PixelSnap سيعتمد على معيار الشحن اللاسلكي Qi2، والذي لم يشهد تبنيًا واسعًا بعد من مصنعي أجهزة أندرويد، ومن المتوقع أن يترافق مع الهاتف الجديد Pixel 10 عدد من الإكسسوارات المغناطيسية مثل قاعدة شحن جديدة وأكثر تطورًا.

تغطية مباشرة للحدث

من المتوقع أن تبدأ فعاليات الحدث الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويمكن متابعة التغطية المباشرة عبر المواقع التقنية مثل Engadget، التي أكدت استعدادها لتوفير بث حي ولحظة بلحظة من وقائع الحدث.

هذا الحدث المرتقب قد يُمثّل نقلة نوعية في أجهزة جوجل الذكية، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة مع آبل وسامسونج، وتوسع جوجل في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن تجربة المستخدم.