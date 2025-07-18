شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبلوكس تطرح أداة للتحقق من العمر للدردشات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم Roblox طريقة تسمح للأصدقاء الموثوق بهم بالدردشة بحرية أكبر فيما بينهم، لكنها ستطلب منهم استخدام أداة جديدة لتقدير العمر للتحقق من أنهم فوق سن 13 عامًا.

وتُغيّر المنصة اسم "الأصدقاء" إلى "الاتصالات"، ولا يُمكن للمستخدمين استخدام الدردشة النصية غير المُفلترة وميزة "الحفلات" الاجتماعية إلا مع مجموعة حصرية من "الاتصالات الموثوقة"، وتطلب أداة تقدير العمر الجديدة من المستخدمين التقاط فيديو سيلفي، "يُحلّل بناءً على مجموعة بيانات كبيرة ومتنوعة لتقدير أعمارهم"، وفقًا لتدوينة كتبها كبير مسئولي السلامة مات كوفمان.

ويقول كوفمان: "إذا لم يتمكن النظام من تقدير عمر المستخدم بثقة عالية، فسيظل عمره غير مؤكد ولن يتمكن من الوصول إلى "الاتصالات الموثوقة"، وإذا لم يجتاز المستخدم أداة تقدير العمر ولكنه تجاوز 13 عامًا، فسيكون قادرًا على تأكيد عمره عبر التحقق من الهوية، أو عبر موافقة الوالدين".

وصرح ريان إيبانكس، من شركة روبلوكس، في اتصال مع الصحفيين أن الشركة تعاونت مع شركة بيرسونا للتحقق من الهوية لتطوير تقنية تقدير العمر، وأضاف أن البيانات البيومترية ستُحذف بعد 30 يومًا من جمعها "باستثناء بعض الاستثناءات التي يقتضيها القانون".

وصرحت جولييت تشايتين-ليفكورت، المتحدثة باسم الشركة، لموقع ذا فيرج، أن بيرسونا "تقدم خدمات تقدير العمر والتحقق من الهوية الأساسية لشركة روبلوكس"، وأن "نموذج بيرسونا مدمج في تطبيق روبلوكس مع واجهة مستخدم ومنطق إضافيين تم تخصيصهما بواسطة روبلوكس".

وسيتمكن المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، والذين تم تأكيد أعمارهم، من إضافة بعضهم البعض كجهات اتصال موثوقة، ويقول كوفمان إنه لن يتمكن المراهقون من إضافة شخص يزيد عمره عن 18 عامًا كجهة اتصال موثوقة إلا إذا كانوا يعرفونه في الحياة الواقعية، ويمكنهم القيام بذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة شخصيًا أو باستخدام ميزة استيراد جهات الاتصال في Roblox .

كما تقول تشايتين ليفكورت، على الرغم من إمكانية إلغاء تصفية المحادثات التي تتم عبر اتصالات موثوقة، فإن Roblox سوف يراقب المحادثات بحثًا عن "ضرر بالغ".

ويشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر، أي سلوك مفترس يهدف إلى التلاعب بالقاصرين أو إيذائهم، أو إضفاء صفة الجنسية على القاصرين، أو الانخراط في محادثات جنسية غير لائقة أو طلب محتوى جنسي، وأي تورط في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".

في العام الماضي، سلّط تقريرٌ لبلومبرج الضوء على مشاكل تتعلق بالمتحرشين على المنصة، وقدّمت الشركة أدواتٍ أمنيةً مثل السماح للآباء بحظر الأشخاص الموجودين في قائمة أصدقاء أطفالهم والإبلاغ عنهم، ومنعت الأطفال دون سن 13 عامًا من الوصول إلى "مواقع التواصل الاجتماعي".

ويشهد التحقق من العمر زخمًا متزايدًا، حيث أطلقت منصاتٌ مثل بلو سكاي وريديت مؤخرًا أدواتٍ للتحقق من العمر في المملكة المتحدة امتثالًا لقانون السلامة على الإنترنت، ويختبر الاتحاد الأوروبي نموذجًا أوليًا لتطبيقٍ للتحقق من العمر.

وتُطلق روبلوكس أيضًا ميزات جديدة تهدف إلى دعم راحة المستخدمين، خيار جديد يُتيح للمستخدمين التحكم في من يرى اتصالهم بالإنترنت. وفي السابق، كان بإمكانهم فقط إخفاء التجربة التي كانوا فيها ، ويُمكن للمستخدمين أيضًا ضبط إطار زمني لخاصية "عدم الإزعاج" لإيقاف إشعارات روبلوكس، وسيتمكن المراهقون من تحديد حدود وقت استخدامهم للشاشة وهي ميزة كانت مقتصرة سابقًا على الآباء.