شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصف القمر يضىء السماء.. تعرف على مرحلته ونسبة إضاءته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 22 يومًا، وهو فى مرحلة الأحدب المتناقص من دورته القمرية، حيث تبلغ نسبة إضاءته 53%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت فى سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، هذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تقع المراحل الأربعة الرئيسية للقمر (المحاق، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أوج تألقه.

تبدأ مرحلة القمر "قمر الربع الأخير"، والمعروفة أيضًا بقمر الربع الثالث، خلال مرحلة التربيع الأخير، حيث سيظهر نصف القمر الأيسر فقط مضاءً، كما يُرى من الأرض، وما سنراه هو نصف القمر فقط (الربع) الذي سيكون مضاءً في هذه المرحلة.