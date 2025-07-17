شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب ألوان iPhone 17 و17 Pro.. آبل تعتمد 15 لونًا جديدًا بينها الشفاف والذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب التقني الشهير “Majin Bu” عن تفاصيل جديدة تخص ألوان سلسلة هواتف iPhone 17 القادمة، حيث نشر على منصة X (تويتر سابقًا) صورًا لمجموعة من الحلقات الخاصة بالكاميرات، يُقال إنها تمثل الألوان النهائية التي ستعتمدها آبل لهواتف iPhone 17 و17 Pro / Pro Max.

وبحسب Majin Bu، فإن خيارات الألوان قد تم اختبارها واعتمادها منذ مايو الماضى، وأنه كان من المفترض نشر مقالات تفصيلية عنها منذ أيام، لكن تم تأجيل ذلك لأسباب تقنية، على أن يتم النشر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ألوان ايفون

15 لونًا تشمل خيارات غير تقليدية

الصور المسربة تُظهر وجود ألوان مميزة وغير معتادة لهواتف آيفون، من بينها:

• الأزرق الداكن

• الفضي

• الرمادي

• البرتقالي

• الشفاف

• الذهبي الفاتح

• الأزرق الفاتح

• البنفسجي

• الأخضر

• الأسود

ويبدو أن آبل تنوي توسيع قاعدة الألوان لتقديم خيارات أكثر تنوعًا للمستخدمين، وربما التوجه نحو تصاميم مستقبلية تعتمد على شفافية بعض الأجزاء الخارجية كما تظهر بعض الصور.

توافق مع تسريبات سابقة

يتماشى هذا التسريب مع ما نشره موقع MacRumors، الذي أكد وجود 15 لونًا في السلسلة القادمة بناءً على تقارير مسربة من موردين صينيين، وتُعد هذه الخطوة نقلة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة من آيفون، التي كانت غالبًا ما تقتصر على أربعة إلى خمسة ألوان فقط.

تفاصيل إضافية حول المغناطيسات

كما أشار Majin Bu في منشور آخر إلى أن آبل ستطرح إصدارات محدودة من غطاء شفاف (Clear Case) لهواتف iPhone 17 Pro وPro Max، مع مغناطيسات MagSafe محسّنة، مما قد يشير إلى تحسينات في التصميم الداخلي للهواتف أيضًا.

موعد الإطلاق

رغم أن آبل لم تؤكد رسميًا أي من هذه المعلومات، إلا أن معظم التوقعات تشير إلى أن الإعلان الرسمي عن iPhone 17 و17 Pro سيكون في سبتمبر المقبل، كعادة آبل السنوية، مع بدء التوفر في الأسواق بعد أسابيع قليلة من المؤتمر.

وبهذا التسريب، يتزايد الحماس والترقب لسلسلة iPhone 17، خاصة مع تنوع الألوان والتحديثات التصميمية التي قد تُرضي أذواق فئات واسعة من المستخدمين حول العالم.