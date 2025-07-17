شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين تستقر قرب 118 ألف دولار وسط تراجع لقيمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة استقرارًا قرب مستوى 118 ألفا و300 دولار، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 6.6%، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى التى ساعدت في تهدئة مخاوف المستثمرين.



وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس، أن عملة الإيثر واصلت ارتفاعها فوق 3,340 دولار، محققة قفزة بنحو 6.7% خلال 24 ساعة وأكثر من 20% خلال الأسبوع، ما جذب انتباه السوق مع توقعات قوية بارتفاعات جديدة.



ومن جانب آخر، استمرت عملة "إكس آر بي" في صعودها القوي مسجلة 27% خلال أسبوع، في حين حققت عملات سولانا ودوجكوين وبي إن بي وترون مكاسب تتراوح بين 3% و6%.



واتسم السوق بشكل عام اتسمت باتجاه "مخاطر مرتفعة" مع تدفق مزيد من الاستثمارات إلى العملات الرقمية، مدفوعة بتوقعات اقتصادية مريحة وتزايد الثقة في صناديق الاستثمار المتداولة.



كما لعبت عوامل الاقتصاد الكلي دورًا كبيرًا أيضًا، إذ تراجع الدولار الأمريكي بنحو 10% منذ بداية العام الجاري، ما عزز من جاذبية الأصول الرقمية المقومة بالدولار، كذلك ساهم ارتفاع الذهب وضعف الأسهم الأمريكية – نتيجة التوترات التجارية ومخاوف الرسوم الجمركية – في تحفيز الطلب على العملات الرقمية.

وعلى الرغم من الزخم، إلا أن محللين أشاروا إلى احتمال تباطؤ في حركة بيتكوين على المدى القصير بعد تجاوزها مستوى 120,000 دولار، مع بروز منطقة دعم بين 114,000 و118,000 دولار.



ومع اقتراب موسم الركود الصيفي في الأسواق التقليدية، حذر المحللين من احتمال تراجع النشاط. ومع ذلك، لا يزال الكثير منهم يراهنون على استمرار الصعود، مرجحين وصول البيتكوين إلى مستوى 150,000 دولار بحلول الربع الثالث من العام، بدعم من ضعف الدولار، واحتمال خفض معدلات الفائدة الأمريكية.