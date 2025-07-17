شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لأجهزة ستطلقها أبل خلال 2026.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال إطلاق هاتف آيفون 17 بعيدًا بضعة أشهر، لكن بحسب التقارير، فإن شركة آبل تخطط لمجموعة كبيرة من الإطلاقات في عام 2026، حيث ستطلق الشركة أجهزة آيفون وآيباد وحتى أجهزة ماك جديدة في وقت مبكر من العام المقبل، كما أشار تقرير جديد من بلومبيرج هذا الأسبوع.

ما زلنا ننتظر المزيد من التحديثات حول إطلاق آيفون 17، ولكن مع تأخر تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي مما يعيق نمو الشركة، فإن الجمهور يترقب بشدة هذه المنتجات الجديدة، ويبدو أن آبل ستطلق عددًا كبيرًا منها قبل إصدار تحديث iOS 26 الكبير المزود بأدوات ذكاء اصطناعي جديدة في العام المقبل.

ما الذي يمكن توقعه من آبل في 2026؟

من المتوقع أن يكون آيفون 17e الإصدار المتوسط الجديد من آبل، ليكون خليفة لهاتف iPhone 16e في أوائل العام المقبل، ومن المرجح أن يتم إطلاق 17e في نفس الفترة تقريبًا، أي ما بين مارس وأبريل 2026، وتشير التقارير هذا الأسبوع إلى أن آبل ستواصل تجربتها مع هذا الطراز لسنة أخرى على الأقل، كذلك من المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج A19 الذي سيتم تقديمه لأول مرة مع سلسلة آيفون 17 في سبتمبر.

قد تكشف آبل عن معالجات جديدة من سلسلة M5 مع أجهزة ماك بوك برو التي ستتوفر بمقاسي 14 و16 بوصة، وفقًا للتقرير كان من المتوقع إعلان هذه الأجهزة في 2025، ولكن يبدو أن التأجيل سيدفع الإطلاق إلى العام المقبل، ربما خلال حدث ربيعي، ويقال إن ماك بوك برو بمعالج M5 قد يكون الأخير قبل تقديم شاشات OLED وتصميم جديد في السنوات المقبلة.

قد تقدم الشركة تحديثات جديدة لأجهزة iPad وiPad Air. ووفقًا للتقرير، ستستخدم آبل شريحة M4 في طراز Air الجديد، وربما تنقل جهاز iPad العادي إلى شريحة M1 لأول مرة، من المتوقع أن يتوفر iPad Air بعدة أحجام للشاشة، لكن لا تتوقع تغييرات كبيرة في التصميم، حيث قد يتم حجزها لإطلاقات 2027 الكبرى.

كذلك ماك بوك أير بمعالج M5 قادم أيضًا في أوائل 2026، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه مع طرازات ماك بوك برو بمعالج M5. وسيأتي الـ MacBook Air أيضًا بخيارين للشاشة: 13 و15 بوصة، ولكن بدون تغييرات جذرية في التصميم.

وتسببت تأخيرات تطوير Siri الذكية في تأجيل جهاز مركز المنزل الذكي من آبل، والذي قد يتم الكشف عنه أخيرًا في أوائل العام المقبل. وتأمل الشركة أن تكون Siri الذكية جاهزة مع تحديث iOS 26.4، وبحلول ذلك الوقت، قد نرى المزيد من الأجهزة الداعمة للمساعد الذكي الجديد.