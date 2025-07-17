شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستارلينك 3.0 يصل بإنترنت أسرع عشر مرات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن ستارلينك تستعد لطرح تحديثًا رئيسيًا، فمن المتوقع أن تُقدّم الموجة التالية من شبكة ستارلينك سرعات تصل إلى عشرة أضعاف السرعة الحالية، بفضل الجيل الجديد من الأقمار الصناعية المقرر إطلاقه بدءًا من عام 2026، ورغم أن سبيس إكس لم تُطلق رسميًا على هذه القفزة في السرعة اسم "ستارلينك 3.0"، إلا أن القفزة في الأداء والسعة كبيرة، وقد تُحدث فرقًا كبيرًا في مناطق مثل المناطق الريفية، حيث كان الوصول إلى الإنترنت دائمًا متقطعًا أو غير موثوق.

وقد أطلقت ستارلينك خدماتها بالفعل في أكثر من 100 دولة، وتخدم حاليًا أكثر من 6 ملايين عميل حول العالم، وسيتيح هذا التحديث الرئيسي لكل إطلاق جديد لـ Starlink ضخ ما يصل إلى 60 تيرابت في الثانية من السعة في الشبكة، وذلك بفضل التطورات في الأجهزة، وأجهزة الكمبيوتر المدمجة، وتقنية تشكيل الحزم، والتشغيل على ارتفاعات أقل لتقليل زمن الوصول، هذا يعني إنترنت أسرع وأكثر استقرارًا للجميع، سواء كنت في وسط مدينة أو في عمق قرية نائية.

أما بالنسبة للتسعير، فلم يُؤكد أي شيء في الهند حتى الآن، ولكن بناءً على الأسعار العالمية، قد يبلغ سعر باقة ستارلينك القياسية.