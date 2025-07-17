شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أول آيفون قابل للطى يصل فى 2026 بسعر قد يُفاجئ الجميع والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة الاستثمار UBS مؤخرًا مذكرة لعملائها حول أيفون القابل للطى، حيث ستصدر أبل هاتفًا قابلًا للطي على شكل كتاب العام المقبل، ويُظهر التحليل الذي أجرته الشركة السويسرية أن فاتورة المواد (BOM) الخاصة بشركة أبل لجهاز iPhone القابل للطي قد تكون 759 دولارًا، أي أقل من منافسيها في هذا الأمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تقول UBS إن أبل ستتمكن من توفير المال على الذاكرة ومعالجات التطبيقات ووحدات الكاميرا، وترى شركة الأوراق المالية أن أبل ستحد من إنتاج أول هاتف قابل للطي مابين 10 ملايين إلى 15 مليون وحدة.

في حين دعت التقديرات الأولية إلى أن تحدد أبل سعر أول هاتف قابل للطي في نطاق يتراوح بين 2000 دولار و2400 دولار، تقول UBS إن انضباط أبل في التكاليف قد يسمح لها بتسعير الهاتف عند 1800 دولار إلى 2000 دولار، وهذا سيجعله أغلى iPhone على الإطلاق.

كما أنه في حديثها عن Hon Hai (Foxconn)، تقول UBS إنها ستكون المُجمّع الرئيسي لهاتف iPhone Fold، مع شركة Luxshare كمُجمّع ثانوي.

تعتقد UBS أن دخول أبل الذي طال انتظاره إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي سيُسرّع من اعتماد الأجهزة القابلة للطي في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على المدى المتوسط إلى الطويل.

ويقول محللو شركة الاستثمار أيضًا إن تأخر آبل في طرح الهواتف القابلة للطي قد يكون إيجابيًا لها، فقد أصبحت سلسلة توريد الهواتف القابلة للطي جاهزة، وتطورت التكنولوجيا المستخدمة، وهذا لا يعني فقط أن آبل قادرة على تصنيع هاتف قابل للطي أكثر تطورًا، بل قد تتمكن من ذلك بسعر أقل مما تتوقع.

