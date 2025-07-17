شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Xbox تطلق ميزة بث ألعابك الخاصة على الكمبيوتر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت منصة Xbox ميزة "بثّ لعبتك الخاصة" على أجهزة الكمبيوتر، وأعلنت الشركة أن مشتركي Xbox Insider المشتركين في Game Pass Ultimate يمكنهم تجربة بثّ ألعاب Xbox التى يمتلكونها، بما فى ذلك بعض الألعاب المتوفرة على منصات الألعاب فقط، مباشرةً من تطبيق Xbox للكمبيوتر الشخصى.

وبدأت Xbox بالسماح لمشتركي Game Pass Ultimate ببث الألعاب من مكتبتهم إلى أجهزة Xbox Series X | S و Xbox One في وقت سابق من هذا العام ، كما يمكن لمشتركي Game Pass Ultimate بث الألعاب من أجهزة التلفزيون والمتصفحات على أجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية وسماعات Meta Quest.

ويُعدّ توفير هذه الميزة على أجهزة الكمبيوتر مفيدًا بشكل خاص، إذ سيساعد المستخدمين على توفير مساحة التخزين عند لعب ألعاب ذات أحجام ملفات ضخمة، مثل Call of Duty: Black Ops 6، التى تتطلب 128 جيجابايت من مساحة تخزين SSD فارغة، ويتيح Xbox حاليًا للمستخدمين بث أكثر من 250 لعبة من مكتباتهم، بالإضافة إلى الألعاب التى يحصلون عليها عبر Game Pass، وتخطط الشركة لإضافة المزيد من ألعاب الأجهزة المنزلية وألعاب Play Anywhere إلى قائمتها فى المستقبل.